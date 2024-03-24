Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
2:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаВествуд Эшли
26' Красная карточкаДжонс Деррик
45' Желтая карточкаРосси Диего
45' Желтая карточкаЙебоа Яв
0:0
45' Не забитый пенальтиIuri Tavares
57' Желтая карточкаБуш Ивен
69' Желтая карточкаIuri Tavares
81' Желтая карточкаАгьеманг Патрик
1:0
83' ГолВествуд Эшли
85' Желтая карточкаПедро Жоао
2:0
88' ГолАгьеманг Патрик
90' Желтая карточкаПеткович Никола
90' Желтая карточкаВаргас Кервин Кальдерон
90'+6
Ход матча
11'
26'
45'
45'
45'
0:0
57'
69'
81'
83'
1:0
85'
88'
2:0
90'
14
Бёрн
Натан
20
Педро
Жоао
37
Арфилд
Скотт
24
Буш
Ивен
14
Йебоа
Яв
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Педро ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
35 Скардина НикНападающий
-
38 Iuri Tavares
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Cole Mrowka
-
-
Главный тренер: Кваме Ампаду
История личных встреч
Шарлотт
Коламбус Крю
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деягере Брехт
|1
|0.2
|Iuri Tavares
|1
|0.2
|Агьеманг Патрик
|1
|0.2
|Вествуд Эшли
|1
|0.2
|Маланда Адилсон
|1
|0.2
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Djibril Diani
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|3
|0.6
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.4
|Моррис Эйдан
|1
|0.2
|Фарси Мохамед
|1
|0.2
|Йебоа Яв
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Завадски Шон
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Iuri Tavares
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Петкович Никола
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Результаты матчей
Шарлотт
Коламбус Крю
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|2:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3