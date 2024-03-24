Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
1:2
Конец матча
0'
1:0
33' ГолКрейлах Дамир
47' Желтая карточкаКатранис Александрос
1:1
70' ГолДжулио Андерсон
1:2
76' ГолКатранис Александрос
90' Желтая карточкаВера Брайан
90' Желтая карточкаМакмат Зак
90'+10
Ход матча
33'
1:0
56'
70'
76'
86'
90'
90'
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бендик ДжоВратарь
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Tomas Gomez
-
72 Zavier Gozo
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.73
Среднее время на гол
48
122
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
53
28
Голов в среднем за матч
1.71
0.9
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|1
|0.25
|Пико Фабрис
|1
|0.25
|Рапосо Райан
|1
|0.25
|Крейлах Дамир
|1
|0.25
|Али Ахмед
|1
|0.25
|Шёпф Алессандро
|1
|0.25
|Mathias Laborda
|1
|0.25
|Голд Райан
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Карлос III
|2
|0.4
|Аранго Кристиан
|2
|0.4
|Катранис Александрос
|1
|0.2
|Джулио Андерсон
|1
|0.2
|Енели Эмека
|1
|0.2
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Луна Диего
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голд Райан
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Вера Брайан
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
|Дэвис Боде
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|7.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|8.
|2:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3