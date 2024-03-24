  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
33' Гол
Крейлах Дамир
47' Желтая карточка
Катранис Александрос
1:1
70' Гол
Джулио Андерсон
1:2
76' Гол
Катранис Александрос
90' Желтая карточка
Вера Брайан
90' Желтая карточка
Макмат Зак
90'+10
1
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
23
Браун
Джавейн
45
Pedro
Vite
8
Шёпф
Алессандро
7
Рапосо
Райан
19
Крейлах
Дамир
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
17
Барахас
Фидель
9
Аранго
Кристиан
29
Джулио
Андерсон
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Голы

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.73

Среднее время на гол

48
122

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.71
0.9

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 1 0.25
Пико Фабрис 1 0.25
Рапосо Райан 1 0.25
Крейлах Дамир 1 0.25
Али Ахмед 1 0.25
Шёпф Алессандро 1 0.25
Mathias Laborda 1 0.25
Голд Райан 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Pedro Vite 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Карлос III 2 0.4
Аранго Кристиан 2 0.4
Катранис Александрос 1 0.2
Джулио Андерсон 1 0.2
Енели Эмека 1 0.2
Крукс Мэтт 0 0
Луна Диего 0 0
Барахас Фидель 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голд Райан 1 0
Кубас Андрес 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Вера Брайан 1 0
Охеда Брайан 1 0
Дэвис Боде 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 5 1 3 1 9 - 8 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 0:2 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
11.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Луис Сити
 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:2 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ди Си Юнайтед
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Уайт Брайан сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный