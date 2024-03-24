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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
2:0
Конец матча
Остин
0'
1:0
42' Гол
Линн Джек
2:0
64' Гол
Лодейро Николас
80' Желтая карточка
Смит Кайл
90'+7
31
Стедждухар
Мейсон
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
11
Охеда
Мартин
24
Смит
Кайл
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
27
Линн
Джек
9
Муриэль
Луис
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
4
Хайнс-Айк
Брендан
2
Хеджес
Мэтт
29
Гильерме
дос
Сантос
5
Валенсия
Йохан
8
Ринг
Александр
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
Орландо Сити
4-4-2
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Остин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 2 0.4
Лодейро Николас 1 0.2
Линн Джек 1 0.2
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Охеда Мартин 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касканте Хулио 1 0.2
Рубио Диего 1 0.2
Хеджес Мэтт 1 0.2
Гильерме дос Сантос 1 0.2
Галлахер Джон 1 0.2
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 2 0
Фелипе 2 0
Вильдер Картахена 1 0
Смит Кайл 1 0
Макгуайр Дункан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 2 0
Валенсия Йохан 2 0
Ринг Александр 1 0
Рубио Диего 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Колманич Жан 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
4
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0
Остин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Остин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 5 1 3 1 9 - 8 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 0:2 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
11.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Луис Сити
 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:2 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ди Си Юнайтед
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Тоурхалльссон Дагюр Дан сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Линн Джек бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 2:0 Остин онлайн

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