Тур: 1. Стадион: Inter&Co Stadium.
2:0
Конец матча
Ход матча
42'
64'
2:0
80'
11
Охеда
Мартин
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
27
Линн
Джек
11
Обриан
Хадер
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
24 Смит КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Javier Otero
-
30 Alex Freeman
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Орландо Сити
Остин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|2
|0.4
|Лодейро Николас
|1
|0.2
|Линн Джек
|1
|0.2
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Охеда Мартин
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касканте Хулио
|1
|0.2
|Рубио Диего
|1
|0.2
|Хеджес Мэтт
|1
|0.2
|Гильерме дос Сантос
|1
|0.2
|Галлахер Джон
|1
|0.2
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
4
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0
Остин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Остин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|7.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|8.
|2:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3