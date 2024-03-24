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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:2
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
19' Гол
Яро Джошуа
1:1
21' Гол
Ку-Дипьетро Теодор
24' Желтая карточка
Хопкинс Джексон
1:2
38' Гол
Бентеке Кристиан
43' Желтая карточка
Нильссон Йоаким

Ход матча

19'
Яро Джошуа
(Вассилев Индиана)
1:0
21'
1:1
Ку-Дипьетро Теодор
(Бентеке Кристиан)
24'
 
Хопкинс Джексон
38'
1:2
Бентеке Кристиан
(Страуд Джаред)
43'
Нильссон Йоаким
 
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Сент-Луис Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
4.50
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Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
15
Яро
Джошуа
4
Нильссон
Йоаким
44
Дюр
Николас
19
Вассилев
Индиана
8
Дуркин
Кристофер
7
Острак
Томаш
25
Джексон
Азиэл
9
Клаусс
Жоао
16
Адениран
Сэмюэл
24
Боно
Александер
8
Страуд
Джаред
12
Conner
Antley
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
10
Gabriel
Pirani
11
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
Сент-Луис Сити
4-4-2
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 2 0.4
Помпеу Селио 2 0.4
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.2
Нильссон Йоаким 1 0.2
Яро Джошуа 1 0.2
Острак Томаш 1 0.2
Тотлэнд Томас 0 0
Вассилев Индиана 0 0
Anthony Markanich 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 4 0.8
Страуд Джаред 1 0.2
Клих Матеуш 1 (1) 0.2
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.2
Флетчер Кристиан 1 0.2
Эррера Аарон 0 0
Сантуш Педру 0 0
Conner Antley 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотлэнд Томас 3 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Паркер Тим 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Острак Томаш 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0
Джексон Азиэл 1 0
Anthony Markanich 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 1
Клих Матеуш 3 0
Эррера Аарон 3 0
Страуд Джаред 2 0
Маквей Кристофер 1 0
Пелтола Матти 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Хопкинс Джексон 1 0
Флетчер Кристиан 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 5 1 3 1 9 - 8 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 0:2 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
11.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Луис Сити
 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:2 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ди Си Юнайтед
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

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Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
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  • 19'
    Г О О О О Л - Яро Джошуа бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
4.50
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3.62
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3.47
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