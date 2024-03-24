Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:2
Перерыв
0'
1:0
19' ГолЯро Джошуа
1:1
21' ГолКу-Дипьетро Теодор
24' Желтая карточкаХопкинс Джексон
1:2
38' ГолБентеке Кристиан
43' Желтая карточкаНильссон Йоаким
Ход матча
19'
1:0
21'
24'
38'
43'
15
Яро
Джошуа
44
Дюр
Николас
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Лесесне Трой
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.4
|Помпеу Селио
|2
|0.4
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.2
|Нильссон Йоаким
|1
|0.2
|Яро Джошуа
|1
|0.2
|Острак Томаш
|1
|0.2
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Вассилев Индиана
|0
|0
|Anthony Markanich
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|4
|0.8
|Страуд Джаред
|1
|0.2
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.2
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.2
|Флетчер Кристиан
|1
|0.2
|Эррера Аарон
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Conner Antley
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
|Anthony Markanich
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|1
|Клих Матеуш
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Хопкинс Джексон
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|7.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|8.
|2:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3