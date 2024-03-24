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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
2:0
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
34' Гол
Радоя Неманья
2:0
45' Гол
Агада Уильям

Ход матча

34'
Радоя Неманья
(Саллой Даниэль)
1:0
45'
Агада Уильям
(Саллой Даниэль)
2:0
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.28
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Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
4
Володер
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
15
Завалета
Эрик
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
11
Пек
Габриэл
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
0:2
М
7:2
М
0:2
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 1 0.2
Пулидо Алан 1 0.2
Вальтер Реми 1 0.2
Радоя Неманья 1 0.2
Daniel Rosero 1 0.2
Расселл Джонни 0 0
Родригес Мемо 0 0
Jacob Davis 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 4 0.8
Пейнтсил Джозеф 2 0.4
Пуч Рикард 2 0.4
Ёсида Мая 1 0.2
Дельгадо Марко 0 0
Ауде Хулиан 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расселл Джонни 2 0
Томми Эрик 2 0
Daniel Rosero 2 0
Фонтас Андреу 1 0
Родригес Мемо 1 0
Саллой Даниэль 1 0
Jacob Davis 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 1
Пуч Рикард 2 0
Пейнтсил Джозеф 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Спортинг Канзас-Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
3
75%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 5 1 3 1 9 - 8 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 0:2 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
11.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сент-Луис Сити
 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:2 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ди Си Юнайтед
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
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