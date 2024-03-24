Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Второй тайм: 81'
Ход матча
63'
65'
23
Бассетт
Коул
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
21
Грегуш
Ян
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam Beaudry
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
32 матча
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
12 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.29
Среднее время на гол
71
69
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Среднее время на гол
61
103
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
82
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|1
|0.2
|Кабрал Кевин
|1
|0.2
|Харрис Кельвин
|1
|0.2
|Наварро Рафа
|1 (1)
|0.2
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Михайлович Джордже
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|2
|0.5
|Gabriel Segal
|1
|0.25
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3