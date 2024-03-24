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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
64' Желтая карточка
Эскобар Франко
65' Желтая карточка
Абубакар Лалас
0:1
90' Гол
Смит Брэд
90'+12
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
21
Грегуш
Ян
6
Artur
Moraes
III
35
Рейнс
Бруклин
27
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
17
Gabriel
Segal
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

32 матча

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
12 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

М
5:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.29

Среднее время на гол

71
69

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Среднее время на гол

61
103

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 1 0.2
Кабрал Кевин 1 0.2
Харрис Кельвин 1 0.2
Наварро Рафа 1 (1) 0.2
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Михайлович Джордже 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 2 0.5
Смит Брэд 1 0.25
Gabriel Segal 1 0.25
Карраскилья Адальберто 0 0
Carlos Ferreira III 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Япи Даррен 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Бомбито Мойс 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Artur Moraes III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хьюстон Динамо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Портленд Тимберс
 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 4 0 2 2 4 - 6 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Филадельфия Юнион
 4 1 3 0 8 - 6 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 5 1 3 1 5 - 9 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 7 - 6 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 2 0 0 2 3 - 5 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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