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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
42' Гол
Коста Витор
2:0
45' Гол
Эспиноса Кристиан

Ход матча

42'
Коста Витор
1:0
45'
Эспиноса Кристиан
(Preston Judd)
2:0
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.87
3.30
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3.26
Все Коэффициенты
25
Ярброуг
Вильям
3
Марье
Поль
26
Tonhao
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
6
Моралес
Альфредо
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
19
Preston
Judd
28
Киканович
Бенджамин
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
99
Dylan
Teves
77
Sota
Kitahara
75
Лейва
Дэнни
7
Ролдан
Кристиан
9
Руидиас
Рауль
13
Моррис
Джордан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

41 матч

36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:2
ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.78
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

64
40

Голов в среднем за матч

1.56
0.98

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
92

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Витор 1 0.2
Киканович Бенджамин 1 0.2
Preston Judd 1 0.2
Эспиноса Кристиан 0 0
Скахен Джек 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 1 (1) 0.25
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.25

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Preston Judd 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Томпсон Томми 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Акапо Карлос 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Tonhao 1 0
Коста Витор 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атенсио Джошуа 1 1
Толо Нуху 2 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Лейва Дэнни 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Портленд Тимберс
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 2:0 5 2 1 2 4 - 6 7
7.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 5 1 0 4 5 - 9 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:2 4 0 2 2 2 - 5 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Филадельфия Юнион
 1:0 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 0:2 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 0:2 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Нэшвилл
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Весь список
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