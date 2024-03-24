Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:0
Перерыв
Ход матча
42'
1:0
45'
26
Tonhao
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
19
Preston
Judd
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
99
Dylan
Teves
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Preston JuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Daniel Munie
-
-
-
64 Beau Leroux
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Dylan TevesПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Cody Baker
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
41 матч
36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.78
0.94
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
64
40
Голов в среднем за матч
1.56
0.98
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
57
92
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Витор
|1
|0.2
|Киканович Бенджамин
|1
|0.2
|Preston Judd
|1
|0.2
|Эспиноса Кристиан
|0
|0
|Скахен Джек
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|1 (1)
|0.25
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.25
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Preston Judd
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Толо Нуху
|2
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|2:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3