Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
3:2
Конец матча
0'
1:0
42' ГолКоста Витор
2:0
43' ГолЭспиноса Кристиан
52' Желтая карточкаDylan Teves
65' Желтая карточкаJackson Ragen
70' Желтая карточкаКиканович Бенджамин
2:1
72' ПенальтиРуидиас Рауль
2:2
81' ГолМусовски Дэниел
3:2
82' ГолЭбобисс Жереми
90' Желтая карточкаСкахен Джек
90'+10
Ход матча
42'
1:0
43'
52'
65'
72'
2:1
81'
2:2
82'
3:2
90'
26
Tonhao
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
19
Preston
Judd
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
99
Dylan
Teves
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Preston JuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Daniel Munie
-
-
-
64 Beau Leroux
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Dylan TevesПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Cody Baker
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
41 матч
36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.78
0.94
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
64
40
Голов в среднем за матч
1.56
0.98
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
57
92
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Витор
|2
|0.4
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.2
|Preston Judd
|1
|0.2
|Эбобисс Жереми
|1
|0.2
|Киканович Бенджамин
|1
|0.2
|Скахен Джек
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|2 (2)
|0.5
|Мусовски Дэниел
|1
|0.25
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.25
|Cody Baker
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Preston Judd
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Толо Нуху
|2
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
|Dylan Teves
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
14
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2