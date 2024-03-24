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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
42' Гол
Коста Витор
2:0
43' Гол
Эспиноса Кристиан
52' Желтая карточка
Dylan Teves
65' Желтая карточка
Jackson Ragen
70' Желтая карточка
Киканович Бенджамин
2:1
72' Пенальти
Руидиас Рауль
2:2
81' Гол
Мусовски Дэниел
3:2
82' Гол
Эбобисс Жереми
90' Желтая карточка
Скахен Джек
90'+10
25
Ярброуг
Вильям
3
Марье
Поль
26
Tonhao
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
6
Моралес
Альфредо
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
19
Preston
Judd
28
Киканович
Бенджамин
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
99
Dylan
Teves
77
Sota
Kitahara
75
Лейва
Дэнни
7
Ролдан
Кристиан
9
Руидиас
Рауль
13
Моррис
Джордан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

41 матч

36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:2
ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.78
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

64
40

Голов в среднем за матч

1.56
0.98

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
92

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Витор 2 0.4
Эспиноса Кристиан 1 0.2
Preston Judd 1 0.2
Эбобисс Жереми 1 0.2
Киканович Бенджамин 1 0.2
Скахен Джек 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 2 (2) 0.5
Мусовски Дэниел 1 0.25
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.25
Cody Baker 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Preston Judd 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Томпсон Томми 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Акапо Карлос 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Tonhao 1 0
Коста Витор 1 0
Скахен Джек 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атенсио Джошуа 1 1
Толо Нуху 2 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Jackson Ragen 1 0
Dylan Teves 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Портленд Тимберс
 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 4 0 2 2 4 - 6 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Филадельфия Юнион
 4 1 3 0 8 - 6 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 5 1 3 1 5 - 9 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 7 - 6 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 2 0 0 2 3 - 5 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Весь список
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      Dylan Teves получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Preston Judd сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
    • 42'
      Вилсон Бруно сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Коста Витор бьет в цель!
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