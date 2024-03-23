Тур: 1.
История личных встреч
Кипр
Сербия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0
Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0
Сербия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1
Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1
Прогнозы на матч Кипр - Сербия
Исход игры
Кипр
7.8% (4)
Ничья
13.7% (7)
Сербия
78.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
1:2 Сербия
39.2% (20)
1:1 Ничья
13.7% (7)
0:2 Сербия
11.8% (6)
0:1 Сербия
9.8% (5)
1:3 Сербия
7.8% (4)
0:3 Сербия
5.9% (3)
1:0 Кипр
3.9% (2)
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