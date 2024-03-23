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Тур: 1.
Кипр
FIFA #125
 
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Сербия
FIFA #32
Прогнозы 51
Кипр 7.8% (4)
X 13.7% (7)
Сербия 78.4% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Сербия
9.80
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5.40
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10.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кипр
Сербия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
2:1
ММ
1:3
ТМС
0:0
МТ
0:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0
Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0
Сербия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1
Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 51
    Кипр 7.8% (4)
    X 13.7% (7)
    Сербия 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Сербия
    9.80
    Реклама, ligastavok.ru
    5.40
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    Прогнозы на матч Кипр - Сербия

    Исход игры
    Кипр
    7.8% (4)
    Ничья
    13.7% (7)
    Сербия
    78.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    39.2% (20)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    0:2 Сербия
    11.8% (6)
    0:1 Сербия
    9.8% (5)
    1:3 Сербия
    7.8% (4)
    0:3 Сербия
    5.9% (3)
    1:0 Кипр
    3.9% (2)
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