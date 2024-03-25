Тур: 1. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Бирсан Марсель
Ход матча
62'
1:0
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
447 Количество передач 419
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Михай
Энеа
14
Ляци
Казим
22
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мерсинай ЙонЗащитник
- Защитник
-
25 Алийи НасерЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ходжа Арбер
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Швеция
Албания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0
Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1
Албания
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0
Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0