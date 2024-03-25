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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Швеция
FIFA #26
1:0
Конец матча
Албания
FIFA #64
0'
1:0
62' Гол
Нильссон Хокан
90'+6

Ход матча

62'
Нильссон Хокан
1:0
63'
Сванберг Маттиас
Форсберг Эмиль
 
63'
Салетрос Антон
Аугустинссон Людвиг
 
63'
Гудмундссон Габриэль
Густафссон Самуэль
 
72'
 
Баре Кейди
Ляци Казим
74'
 
Хюсай Эльсейд
Балью Иван
77'
 
Ходжа Арбер
Байрами Недим
77'
 
Чикалеши Сокол
Броя Армандо
77'
Эланга Энтони
Нильссон Хокан
 
82'
 
Муколли Арбнор
Асани Ясир
82'
 
Мучи Эрнест
Рамадани Юльбер
86'
Вальквист Линус
Крафт Эмиль
 
86'
Хин Исак
Старфельт Карл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 447 Количество передач 419
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
15
Старфельт
Карл
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
26
Ольссон
Симон
18
Густафссон
Самуэль
21
Кулушевски
Деян
10
Форсберг
Эмиль
9
Исак
Александр
24
Нильссон
Хокан
23
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
13
Михай
Энеа
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
21
Аслани
Кристьян
9
Асани
Ясир
14
Ляци
Казим
10
Байрами
Недим
22
Броя
Армандо
Швеция
Албания

История личных встреч

Швеция
Албания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0
Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1
Албания
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0
Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Швеция вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Швеция: 51%, Албания: 49%.
  • 96'
    Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Албания пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Швеция: 51%, Албания: 49%.
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