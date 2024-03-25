Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Швеция имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аслани Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Албания

44' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Албания совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Албания

42' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

42' Форсберг Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Ольссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Албания

38' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Швеция

30' Албания совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Линделоф Виктор наказан за толчок Армандо Броя

30' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Албания совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Албания

25' Удар от ворот произведет Швеция

25' Ляци Казим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Армандо Броя из команды Албания в офсайде

23' Митай Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Албания совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Байрами Недим бьет со штрафного в створ, но Робин Ульсен держит все под контролем

21' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Удар от ворот произведет Албания

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Форсберг Эмиль нанес удар в каркас ворот!

19' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Нильссон Хокан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Албания

15' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

12' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Исак Александр пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем

8' Армандо Броя наказан за толчок Линделоф Виктор

8' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Рамадани Юльбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Форсберг Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Швеция начинает с центра поля