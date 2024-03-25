Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Попов
Виктор
22
Илиев
Илиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Алиев ГисматЗащитник
- Полузащитник
-
10 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бьязи Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Попов ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Русев ГеоргиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илиев Илиян
История личных встреч
Азербайджан
Болгария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1
Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0
Болгария
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0
Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Болгария
Исход игры
Азербайджан
34.5% (51)
Ничья
45.3% (67)
Болгария
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
2:1 Азербайджан
15.5% (23)
1:2 Болгария
9.5% (14)
1:0 Азербайджан
6.8% (10)
1:3 Болгария
2% (3)
2:0 Азербайджан
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Болгария
2% (3)
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