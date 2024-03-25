Два кряду угловых подали болгары, но Азербайджан сумел отвести угрозу от ворот. Защитники в этих ситуациях уверенно справляются.

МОМЕНТИЩЕ! Опять Байрамов навязал борьбу соперника. Нанес он выстрел по воротам, но попал в ногу Попову. Мяч снова ушел на угловой.

В матче с Монголией Азербайджан сумел победить со счетом 1:0. Причем команда массу моментов не реализовала. Не забивают хозяева и сегодня.

Попов нанес дальний удар по воротам. Мяч полетел намного выше цели. Никак не мог попасть в этой ситуации в рамку игрок Болгарии.

В последнее время не лучшие времена переживает болгарский футбол. Причем это касается не только матчей сборных, но и клубного футбола. В Европы болгарские команды не показывают ровным счетом ничего.

Илиан Илиев играет сегодня на футбольном поле. Является он сыном главного тренера. Если верить околофутбольным разговорам вокруг Болгарии, он является фигурой неприкасаемой в стартовом составе сборной.

Дадашев получил мяч на линии штрафной. Игрок "Хатайспора" из Турции нанес выстрел с линии штрафной. Сфера полетела намного выше цели.

9' Десподов сейчас продирался к воротам соперника. В подкате против него сыграл защитник, который вынес сферу за лицевую линию. Будет угловой.

8' Десподов попытался до снаряда добраться, но защита Азербайджана отбилась. Вынос сферы за пределы поля последовал тем временем.

7' Попов сейчас буквально снял мяч с ноги защитника. При этом едва в свои ворота он не срезал мяч. Так после этого еще рикошет был, так что от ворот.

6' В Баку, на стадионе "Имени Тофика Бахрамова" проходит матч, как и поединок против Монголии. Небольшими фаворитами встречи являются хозяев

5' Очень активно впереди начинает Азербайджан. Угловой заработали хозяева, но с правого края разыграли его далеко не лучшим образом.

3' МОМЕНТИЩЕ! Мустафазаде наносил удар по воротам соперника после скидки от партнера. Сфера в итоге просвистела рядом со стойкой! Это было очень опасно!

2' Футболисты сборной Азербайджана вышли сегодня на футбольный газон в красных цветах, а игроки Болгарии предстали перед нами в белых футболках и зеленых трусах.