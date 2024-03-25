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Тур: 1.
Азербайджан
FIFA #113
0:0
Первый тайм: 19'
Болгария
FIFA #83
0'
Прогнозы 148
Азербайджан 34.5% (51)
X 45.3% (67)
Болгария 20.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Болгария
2.60
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Магомедалиев
Шахрудин
13
Мамедов
Рахиль
15
Гусейнов
Бадави
4
Мустафазаде
Бахлул
3
Джафаргулиев
Элвин
7
Диниев
Джошгун
14
Паскуаль
Эдди
17
Байрамов
Турал
8
Махмудов
Эмин
11
Шейдаев
Рамиль
9
Дадашов
Ренат
23
Дюлгеров
Иван
6
Антов
Валентин
3
Атанасов
Живко
5
Петков
Алекс
26
Попов
Виктор
20
Крастев
Филип
4
Груев
Илия
7
Костадинов
Георги
22
Илиев
Илиан
17
Колев
Александар
11
Десподов
Кирилл
Азербайджан
Болгария

История личных встреч

Азербайджан
Болгария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1
Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0
Болгария
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0
Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1
  • Первый тайм
  • 18'
    Дадашев получил мяч на линии штрафной. Игрок "Хатайспора" из Турции нанес выстрел с линии штрафной. Сфера полетела намного выше цели. 
  • 17'
    Илиан Илиев играет сегодня на футбольном поле. Является он сыном главного тренера. Если верить околофутбольным разговорам вокруг Болгарии, он является фигурой неприкасаемой в стартовом составе сборной. 
  • 15'
    В последнее время не лучшие времена переживает болгарский футбол. Причем это касается не только матчей сборных, но и клубного футбола. В Европы болгарские команды не показывают ровным счетом ничего. 
  • 14'
    Попов нанес дальний удар по воротам. Мяч полетел намного выше цели. Никак не мог попасть в этой ситуации в рамку игрок Болгарии.
  • 13'
    В матче с Монголией Азербайджан сумел победить со счетом 1:0. Причем команда массу моментов не реализовала. Не забивают хозяева и сегодня. 
  • Опасный момент
    12'
    МОМЕНТИЩЕ! Опять Байрамов навязал борьбу соперника. Нанес он выстрел по воротам, но попал в ногу Попову. Мяч снова ушел на угловой. 
  • Угловой
    10'
    Два кряду угловых подали болгары, но Азербайджан сумел отвести угрозу от ворот. Защитники в этих ситуациях уверенно справляются. 
  • Угловой
    9'
    Десподов сейчас продирался к воротам соперника. В подкате против него сыграл защитник, который вынес сферу за лицевую линию. Будет угловой. 
  • 8'
    Десподов попытался до снаряда добраться, но защита Азербайджана отбилась. Вынос сферы за пределы поля последовал тем временем. 
  • 7'
    Попов сейчас буквально снял мяч с ноги защитника. При этом едва в свои ворота он не срезал мяч. Так после этого еще рикошет был, так что от ворот.
  • 6'
    В Баку, на стадионе "Имени Тофика Бахрамова" проходит матч, как и поединок против Монголии. Небольшими фаворитами встречи являются хозяев
  • Угловой
    5'
    Очень активно впереди начинает Азербайджан. Угловой заработали хозяева, но с правого края разыграли его далеко не лучшим образом. 
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТИЩЕ! Мустафазаде наносил удар по воротам соперника после скидки от партнера. Сфера в итоге просвистела рядом со стойкой! Это было очень опасно!
  • 2'
    Футболисты сборной Азербайджана вышли сегодня на футбольный газон в красных цветах, а игроки Болгарии предстали перед нами в белых футболках и зеленых трусах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча между соперниками стартовала! Удачи оппонентам, поехали!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех поклонников сборных на товарищеском матче. В очной дуэли сыграют Азербайджан и Болгария.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 148
    Азербайджан 34.5% (51)
    X 45.3% (67)
    Болгария 20.3% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Болгария
    2.60
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    3.20
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    3.65
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Болгария

    Исход игры
    Азербайджан
    34.5% (51)
    Ничья
    45.3% (67)
    Болгария
    20.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (54)
    2:1 Азербайджан
    15.5% (23)
    1:2 Болгария
    9.5% (14)
    1:0 Азербайджан
    6.8% (10)
    1:3 Болгария
    2% (3)
    2:0 Азербайджан
    2% (3)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:2 Болгария
    2% (3)
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