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Тур: 1.
Словения
FIFA #55
 
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Португалия
FIFA #7
Прогнозы 28
Словения 7.1% (2)
X 7.1% (2)
Португалия 85.7% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Португалия
5.10
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4.30
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4.90
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1
Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Словения.
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    1.63 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 28
    Словения 7.1% (2)
    X 7.1% (2)
    Португалия 85.7% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Португалия
    5.10
    Реклама, pari.ru
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    4.90
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения - Португалия

    Исход игры
    Словения
    6.9% (2)
    Ничья
    6.9% (2)
    Португалия
    86.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (20)
    Меньше
    25.93% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (20)
    Нет
    25.93% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    48.3% (14)
    0:2 Португалия
    17.2% (5)
    1:3 Португалия
    10.3% (3)
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