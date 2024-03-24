Тур: 1.
Позже
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1
Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения - Португалия
Исход игры
Словения
6.9% (2)
Ничья
6.9% (2)
Португалия
86.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (20)
Меньше
25.93% (7)
Обе команды забьют
Да
74.07% (20)
Нет
25.93% (7)
Популярный счёт
1:2 Португалия
48.3% (14)
0:2 Португалия
17.2% (5)
1:3 Португалия
10.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!