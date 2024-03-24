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Тур: 1.
Чехия
FIFA #40
 
Позже
Армения
FIFA #94
Прогнозы 30
Чехия 93.3% (28)
X 0% (0)
Армения 6.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Армения
1.38
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8.10
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8.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия
Армения

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0
Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Армения
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1
Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 30
    Чехия 93.3% (28)
    X 0% (0)
    Армения 6.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Армения
    1.38
    Реклама, fon.bet
    8.10
    Реклама, betboom.ru
    8.80
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    Прогнозы на матч Чехия - Армения

    Исход игры
    Чехия
    93.1% (27)
    Ничья
    0% (0)
    Армения
    6.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (14)
    Меньше
    48.15% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (13)
    Нет
    51.85% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Чехия
    37.9% (11)
    2:0 Чехия
    34.5% (10)
    1:0 Чехия
    10.3% (3)
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