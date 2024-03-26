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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Круашвили Гиорги
Норвегия
FIFA #46
1:0
Первый тайм: 41'
Словакия
FIFA #48

Ход матча

18'
Сорлот Александр
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словакия
3.85
8.86
6.10
Все Коэффициенты
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
3
Айер
Кристоффер
4
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
22
Бобб
Оскар
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
11
Эльюнусси
Мохамед
9
Холанн
Эрлинг
7
Сорлот
Александр
12
Родак
Марек
14
Томич
Михал
6
Дьомбер
Норберт
4
Оберт
Адам
15
Вернон
де
Марко
19
Куцка
Юрай
13
Грошовски
Патрик
11
Бенеш
Ласло
21
Дурис
Давид
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
Норвегия
Словакия

История личных встреч

Норвегия
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1
Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1
Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2
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    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Словакия
    3.85
    8.86
    6.10
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