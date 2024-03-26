Тур: 1. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Круашвили Гиорги
0'
1:0
18' ГолСорлот Александр
1:0
52' Не забитый пенальтиХоланн Эрлинг
1:1
87' ГолДуда Ондрей
90'+6
Ход матча
18'
1:0
52'
1:0
87'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
532 Количество передач 378
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
22
Бобб
Оскар
12
Родак
Марек
14
Томич
Михал
19
Куцка
Юрай
11
Бенеш
Ласло
21
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бобб ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
-
19 Доннум АронПолузащитник
-
20 Нуса АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
-
12 Родак МарекВратарь
-
14 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
21 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Риго ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
-
24 Сейер ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Норвегия
Словакия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1
Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1
Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2