ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Норвегия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норвегия

46' Бобб Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хорошую попытку сделал Эдегор Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Норвегия

43' Томич Михал не смог попасть в створ ударом издали

42' Словакия совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Словакия идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Словакия

41' Рюэрсон Юлиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

35' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Родак Марек взял и забрал мяч на выходе

29' Хорошую попытку сделал Бобб Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Эдегор Мартин

29' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Словакия совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Команда Норвегия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норвегия будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норвегия

18' Г О О О О О Л - Сорлот Александр из команды Норвегия легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

17' О, нет. Из многообещающей позиции Сорлот Александр из команды Норвегия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Удар от ворот произведет Норвегия

13' Словакия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Словакия

12' Рюэрсон Юлиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Словакия

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норвегия

5' Словакия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Словакия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Словакия

3' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Норвегия

2' Боженик Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Словакия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Словакия начинает с центра поля