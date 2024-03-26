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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Круашвили Гиорги
Норвегия
FIFA #46
1:1
Конец матча
Словакия
FIFA #48
0'
1:0
18' Гол
Сорлот Александр
1:0
52' Не забитый пенальти
Холанн Эрлинг
1:1
87' Гол
Дуда Ондрей
90'+6

Ход матча

18'
Сорлот Александр
1:0
46'
 
Дуда Ондрей
Бенеш Ласло
46'
 
Ганцко Давид
Вернон де Марко
52'
Холанн Эрлинг
1:0
56'
 
Тупта Любомир
Гараслин Лукаш
56'
 
Лоботка Станислав
Грошовски Патрик
62'
Ларсен Йорген
Холанн Эрлинг
 
62'
Торстведт Кристиан
Эльюнусси Мохамед
 
62'
Мёллер Вольфе Давид
Бьоркан Фредерик
 
62'
Нуса Антонио
Бобб Оскар
 
78'
Берг Патрик
Эдегор Мартин
 
83'
 
Сейер Лео
Боженик Роберт
87'
1:1
Дуда Ондрей

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 532 Количество передач 378
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
3
Айер
Кристоффер
4
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
22
Бобб
Оскар
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
11
Эльюнусси
Мохамед
9
Холанн
Эрлинг
7
Сорлот
Александр
12
Родак
Марек
14
Томич
Михал
6
Дьомбер
Норберт
4
Оберт
Адам
15
Вернон
де
Марко
19
Куцка
Юрай
13
Грошовски
Патрик
11
Бенеш
Ласло
21
Дурис
Давид
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
Норвегия
Словакия

История личных встреч

Норвегия
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1
Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0
Словакия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1
Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Норвегия играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Норвегия: 58%, Словакия: 42%.
  • 96'
    Словакия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норвегия.
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