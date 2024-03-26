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Стадион: .
Литва
FIFA #138
1:0
Второй тайм: 84'
Гибралтар
FIFA #201
0'
8' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
1:0
51' Гол
Черных Фёдор

Ход матча

8'
Уткус Эдгарас
 
46'
Казуколовас Кипрас
Уткус Эдгарас
 
51'
Черных Фёдор
(Сирвис Пиюс)
1:0
59'
 
Чиполина Джозеф
Сержант Джек
59'
 
Кашаро Ли
Харо Эван
73'
Должников Артур
Паулаускас Гитис
 
73'
Бенета Маркас
Сирвис Пиюс
 
73'
 
Бартоло Джейден
Бритто Итан
73'
 
Скэнлон Джеймс
Уолкер Лайам

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 122
Литва 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Гибралтар 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Гибралтар
15.00
5.50
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5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зубас
Эмилиюс
17
Сирвис
Пиюс
19
Уткус
Эдгарас
4
Лекиатас
Рокас
22
Голубицкас
Паулюс
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
13
Ласицкас
Юстас
20
Кучис
Армандас
9
Паулаускас
Гитис
10
Черных
Фёдор
1
Банда
Брэдли
6
Лопеш
Бернарду
5
Эннсли
Лу
12
Оливейро
Джэйси
4
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
10
Уолкер
Лайам
11
Харо
Эван
15
Хартман
Нильс
19
Де
Барр
Тиджей
Литва
3-4-3
Гибралтар
5-4-1

История личных встреч

Литва
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.5
Кучис Армандас 1 0.5
Сливка Выкинтас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Ласицкас Юстас 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 0 1
Руис Майкл 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2
Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4
Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0

Результаты матчей

Литва
Гибралтар

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Литва
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Уткус Эдгарас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 122
Литва 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Гибралтар 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Гибралтар
15.00
5.50
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5.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Литва 1:0 Гибралтар

Исход игры
Литва
94.3% (115)
Ничья
4.1% (5)
Гибралтар
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
22.12% (25)
Нет
77.88% (88)
Популярный счёт
2:0 Литва
44.3% (54)
1:0 Литва
15.6% (19)
2:1 Литва
13.9% (17)
3:0 Литва
7.4% (9)
4:0 Литва
4.1% (5)
3:1 Литва
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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Литва
Гибралтар
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