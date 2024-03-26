Стадион: Дарюс ир Гиренас.
Ход матча
51'
1:0
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сирвис
Пиюс
10
Черных
Фёдор
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
10
Уолкер
Лайам
11
Харо
Эван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
11 Харо ЭванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Мауро КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
-
21 Руис МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Пикок ДиланНападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Литва
Гибралтар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.5
|Кучис Армандас
|1
|0.5
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|1
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колинг Дэйл
|0
|1
|Руис Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2
Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4
Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Результаты матчей
Литва
Гибралтар
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Литва
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Литва 1:0 Гибралтар
Исход игры
Литва
94.3% (115)
Ничья
4.1% (5)
Гибралтар
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
22.12% (25)
Нет
77.88% (88)
Популярный счёт
2:0 Литва
44.3% (54)
1:0 Литва
15.6% (19)
2:1 Литва
13.9% (17)
3:0 Литва
7.4% (9)
4:0 Литва
4.1% (5)
3:1 Литва
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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