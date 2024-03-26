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Тур: 1.
Мальта
FIFA #172
0:0
Первый тайм: 3'
Беларусь
FIFA #95
0'
Прогнозы 119
Мальта 6.7% (8)
X 25.2% (30)
Беларусь 68.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Беларусь
3.30
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3.40
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
5
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
25
Дзаммит-Лонарделли
Карло
17
Мускат
Николай
6
Гийомье
Мэтью
19
Янкам
Янник
7
Мбонг
Джозеф
9
Рейд
Кемар
14
Нвоко
Кирьян
1
Игнатович
Сергей
5
Поляков
Денис
6
Политевич
Сергей
22
Забелин
Павел
7
Нечаев
Данила
15
Корзун
Никита
14
Яблонский
Евгений
9
Эбонг
Макс
2
Печенин
Кирилл
25
Шуманский
Артем
24
Киреев
Максим
Мальта
Беларусь

История личных встреч

Мальта
Беларусь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3
Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    Белорусы тоже попробовали атаковать правым флангом, где Нечаев проиграл позицию сопернику и немного его подтолкнул.
  • Офсайд
    3'
    Хозяева организовали атаку правым флангом, где Рейд забрался в офсайд.
  • 2'
    Сборная Мальты играет в красных футболках и белых трусах, сборная Беларуси - в светло-зелёной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Та-Кали"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Мальты и Беларуси. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Мальта.
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Прогнозы 119
Мальта 6.7% (8)
X 25.2% (30)
Беларусь 68.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Беларусь
3.30
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, ligastavok.ru
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Мальта 0:0 Беларусь онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальта 0:0 Беларусь

Исход игры
Мальта
6.6% (8)
Ничья
24.6% (30)
Беларусь
68.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:2 Беларусь
26.2% (32)
1:1 Ничья
22.1% (27)
0:2 Беларусь
16.4% (20)
0:1 Беларусь
14.8% (18)
2:1 Мальта
3.3% (4)
1:3 Беларусь
2.5% (3)
0:3 Беларусь
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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