Тур: 1.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
19
Янкам
Янник
14
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янкам ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бирман МайлзПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мбонг ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
-
21 Черняк ИльяНападающий
-
Главный тренер: Алос Карлос
История личных встреч
Мальта
Беларусь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3
Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:0 Беларусь
Исход игры
Мальта
6.6% (8)
Ничья
24.6% (30)
Беларусь
68.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:2 Беларусь
26.2% (32)
1:1 Ничья
22.1% (27)
0:2 Беларусь
16.4% (20)
0:1 Беларусь
14.8% (18)
2:1 Мальта
3.3% (4)
1:3 Беларусь
2.5% (3)
0:3 Беларусь
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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