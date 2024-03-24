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Тур: 1.
Мальта
FIFA #172
 
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Беларусь
FIFA #95
Прогнозы 29
Мальта 10.3% (3)
X 13.8% (4)
Беларусь 75.9% (22)
Все прогнозы

История личных встреч

Мальта
Беларусь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0
Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3
Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 29
    Мальта 10.3% (3)
    X 13.8% (4)
    Беларусь 75.9% (22)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Мальта - Беларусь

    Исход игры
    Мальта
    10.3% (3)
    Ничья
    13.8% (4)
    Беларусь
    75.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (19)
    Меньше
    32.14% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (20)
    Нет
    28.57% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Беларусь
    37.9% (11)
    0:2 Беларусь
    17.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.3% (3)
    2:1 Мальта
    6.9% (2)
    1:3 Беларусь
    6.9% (2)
    0:3 Беларусь
    6.9% (2)
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