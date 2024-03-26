Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ватнхамар Сольви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Эдмундссон Андриас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

40' Кристиансен Виктор из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Кристиансен Виктор из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Маттиас Ламхауге из команды Фарерские острова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Дания

35' Юстинуссен Адриан не смог попасть в створ ударом издали

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарерские острова

34' Эдмундссон Андриас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Игрок из команды Фарерские острова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Дольберг Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Нельссон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фарерские острова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Дания

30' Ванхамар Гуннар не смог попасть в створ ударом издали

28' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фарерские острова совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Дания

26' Ольсен Брандур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Эдмундссон Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фарерские острова идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эдмундссон Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Хёйбьерг Пьер-Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Дамсгор Миккель из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эдмундссон Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Давидсен Вильормур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Йелерт Элиас из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Аскхам Хердур плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Г О О О О Л - Хёйбьерг Пьер-Эмиль забивает с правой ноги!

8' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Маттиас Ламхауге из команды Фарерские острова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Маттиас Ламхауге из команды Фарерские острова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ольсен Брандур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фарерские острова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Дольберг Каспер пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге ловит мяч

3' Кристиансен Виктор из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Дания начинает с центра поля