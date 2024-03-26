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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Фарруджа Филип
Дания
FIFA #21
2:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #135

Ход матча

8'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
1:0
46'
 
Кнудсен Петур
Юстинуссен Адриан
46'
Дарами Мохаммед
Юлманд Мортен
 
46'
Эриксен Кристиан
Йенсен Матиас
 
52'
Дарами Мохаммед
2:0
59'
Исаксен Густав
Дамсгор Миккель
 
59'
О'Райли Мэттью
Дрейер Андерс
 
60'
 
Миккельсен Мадс
Ольсен Брандур
70'
Поульсен Юссуф
Дарами Мохаммед
 
70'
 
Агнарссон Ханнес
Йоэнсен Рене
70'
 
Петерсен Петур
Эдмундссон Йоан
76'
Хёйлунн Расмус
Дольберг Каспер
 
80'
 
Йохансен Андрасс
Ванхамар Гуннар
80'
 
Эгильссон Магнус
Аскхам Хердур

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 707 Количество передач 427
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

22
Рённов
Фредерик
26
Йелерт
Элиас
13
Нельссон
Виктор
3
Вестергор
Янник
17
Кристиансен
Виктор
21
Юлманд
Мортен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Йенсен
Матиас
24
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
14
Дамсгор
Миккель
1
Ламхауге
Маттиас
24
Серенсен
Ханус
13
Аскхам
Хердур
14
Эдмундссон
Андриас
3
Давидсен
Вильормур
16
Ванхамар
Гуннар
6
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Брандур
17
Юстинуссен
Адриан
9
Эдмундссон
Йоан
Дания
Фарерские острова

История личных встреч

Дания
Фарерские острова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
135

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2
Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0
Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
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