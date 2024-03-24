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Германия
FIFA #16
 
Позже
Нидерланды
FIFA #6
Прогнозы 29
Германия 75.9% (22)
X 20.7% (6)
Нидерланды 3.4% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Нидерланды
3.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Германия
Нидерланды

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМС
1:1
Е2
2:4
Е2
2:3
ЛНУ
2:2
ЛНУ
3:0
ММ
0:0
ММ
0:0
Е2
1:2
ММ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2
США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1
Нидерланды
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1
Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 29
    Германия 75.9% (22)
    X 20.7% (6)
    Нидерланды 3.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Нидерланды
    3.90
    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия - Нидерланды

    Исход игры
    Германия
    75.9% (22)
    Ничья
    20.7% (6)
    Нидерланды
    3.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.48% (22)
    Меньше
    18.52% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (22)
    Нет
    18.52% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    62.1% (18)
    2:2 Ничья
    13.8% (4)
    1:0 Германия
    6.9% (2)
    2:0 Германия
    6.9% (2)
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