  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Чили
FIFA #42
Прогнозы 26
Франция 96.2% (25)
X 3.8% (1)
Чили 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Чили
8.70
4.70
Реклама, ligastavok.ru
9.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Франция
Чили

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1
Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0
Чили
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0
Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2 Южная Корея - Чили 2:0 Чили - Уругвай 0:2 Бразилия - Чили 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.37. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.37 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 26
    Франция 96.2% (25)
    X 3.8% (1)
    Чили 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Чили
    8.70
    4.70
    Реклама, ligastavok.ru
    9.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция - Чили онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция - Чили

    Исход игры
    Франция
    96.2% (25)
    Ничья
    3.8% (1)
    Чили
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (16)
    Меньше
    38.46% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (16)
    Нет
    38.46% (10)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    30.8% (8)
    2:1 Франция
    30.8% (8)
    3:1 Франция
    19.2% (5)
    4:1 Франция
    7.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Франция
    Чили
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный