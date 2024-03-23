Тур: 1. Стадион: Велодром.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Франция
Чили
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1
Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0
Чили
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0
Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2 Южная Корея - Чили 2:0 Чили - Уругвай 0:2 Бразилия - Чили 4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция - Чили
Исход игры
Франция
96.2% (25)
Ничья
3.8% (1)
Чили
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (16)
Меньше
38.46% (10)
Обе команды забьют
Да
61.54% (16)
Нет
38.46% (10)
Популярный счёт
2:0 Франция
30.8% (8)
2:1 Франция
30.8% (8)
3:1 Франция
19.2% (5)
4:1 Франция
7.7% (2)
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