Тур: 1. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
История личных встреч
Испания
Бразилия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1
Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1
Бразилия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0
Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Бразилия
Исход игры
Испания
29.6% (8)
Ничья
48.1% (13)
Бразилия
22.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (16)
Меньше
40.74% (11)
Обе команды забьют
Да
92.59% (25)
Нет
7.41% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (9)
2:1 Испания
25.9% (7)
1:2 Бразилия
18.5% (5)
2:2 Ничья
11.1% (3)
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