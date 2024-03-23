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Испания
FIFA #8
 
Позже
Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 26
Испания 30.8% (8)
X 50% (13)
Бразилия 19.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Бразилия
2.05
3.55
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3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Испания
Бразилия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1
Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1
Бразилия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0
Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 26
    Испания 30.8% (8)
    X 50% (13)
    Бразилия 19.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Бразилия
    2.05
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Бразилия

    Исход игры
    Испания
    29.6% (8)
    Ничья
    48.1% (13)
    Бразилия
    22.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (16)
    Меньше
    40.74% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    92.59% (25)
    Нет
    7.41% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (9)
    2:1 Испания
    25.9% (7)
    1:2 Бразилия
    18.5% (5)
    2:2 Ничья
    11.1% (3)
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