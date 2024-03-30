Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаСинг Наорем Рошан
39' Желтая карточкаSivasakthi Narayanan
51' Желтая карточкаПуджари Никхил
70' Желтая карточкаShankar Sampingiraj
90' Желтая карточкаAhmed Jahouh
90'+7
Ход матча
51'
90'
21
Oliver
Drost
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
- Запасные игроки
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
29 Ashish Jha
-
-
49 Harsh Patre
-
24 Rohit Danu
-
-
30 Sahil Poonia
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Бенгалуру
Дели Динамос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.14
Среднее время на гол
38
78
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
43
97
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|5 (1)
|0.25
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.2
|Уильямс Райан
|3
|0.15
|Мэйн Кёртис
|2
|0.1
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.1
|Сингх Суреш
|1
|0.05
|Harsh Patre
|1
|0.05
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0.05
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Сандху Гурприт
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|12 (1)
|0.63
|Маурисио Диего
|7 (2)
|0.37
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.16
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.11
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.11
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.11
|Amey Ranwade
|1
|0.05
|Princeton Rebello
|1
|0.05
|Lalmalsawma
|1
|0.05
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|2
|Дамьянович Славко
|7
|0
|Синг Наорем Рошан
|2
|2
|Кумар Рохит
|5
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|4
|0
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Пуджари Никхил
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Lalremtluanga Fanai
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|7
|0
|Маурисио Диего
|3
|1
|Khawlhring Lalthathanga
|4
|0
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Кришна Рой
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Princeton Rebello
|2
|0
|Thoiba Moirangthem
|2
|0
|Aniket Jadhav
|2
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Бенгалуру
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Дели Динамос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
4
20
Бенгалуру
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
Дели Динамос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
10
20
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
10
50%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
21
31
11 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
13
42%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
4
19%
4
13%
76-90
Пропущено
26
17
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
12%
4
24%
1-15
7
27%
2
12%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1
Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1
Результаты матчей
Бенгалуру
Дели Динамос
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
73
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
163
416
109
119
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|2.
|19
|11
|6
|2
|34 - 17
|39
|3.
|19
|10
|6
|3
|31 - 17
|36
|4.
|19
|10
|6
|3
|28 - 18
|36
|5.
|1:1
|19
|9
|3
|7
|27 - 24
|30
|6.
|1:1
|20
|5
|7
|8
|25 - 25
|22
|7.
|20
|5
|7
|8
|19 - 28
|22
|8.
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|9.
|19
|4
|8
|7
|24 - 32
|20
|10.
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|18
|11.
|19
|4
|6
|9
|20 - 22
|18
|12.
|19
|1
|5
|13
|9 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|3.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|9 - 6
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|11 - 10
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 9
|12
|10.
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|11.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|9
|0
|2
|7
|3 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 10
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|10
|4
|5
|1
|19 - 12
|17
|4.
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|5.
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|6.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|7.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|8.
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|10.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|12.
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|8 (3)
|АТК
|Садику Армандо
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|7
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|7
|АТК
|Тангри Дипак
|7