  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
0:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
33' Желтая карточка
Синг Наорем Рошан
39' Желтая карточка
Sivasakthi Narayanan
51' Желтая карточка
Пуджари Никхил
70' Желтая карточка
Shankar Sampingiraj
90' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
90'+7
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
16
Shankar
Sampingiraj
3
Сингх
Чингленсана
32
Синг
Наорем
Рошан
6
Веендорп
Кезиа
45
Lalremtluanga
Fanai
39
Sivasakthi
Narayanan
10
Хави
Эрнандес
II
7
Уильямс
Райан
21
Oliver
Drost
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
99
Aniket
Jadhav
25
Princeton
Rebello
19
Isak
Vanlalruatfela
21
Кришна
Рой
Бенгалуру
Дели Динамос

История личных встреч

Бенгалуру
Дели Динамос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
3:2
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
3:0
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
4:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.14

Среднее время на гол

38
78

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

43
97

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 5 (1) 0.25
Чхетри Сунил 4 (2) 0.2
Уильямс Райан 3 0.15
Мэйн Кёртис 2 0.1
Sivasakthi Narayanan 2 0.1
Сингх Суреш 1 0.05
Harsh Patre 1 0.05
Chingambam Shivaldo Singh 1 0.05
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Сандху Гурприт 0 0
Oliver Drost 0 0
Сингх Чингленсана 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 12 (1) 0.63
Маурисио Диего 7 (2) 0.37
Mourtada Sergine Fall 3 0.16
Isak Vanlalruatfela 2 0.11
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.11
Jerry Mawihmingthanga 2 0.11
Amey Ranwade 1 0.05
Princeton Rebello 1 0.05
Lalmalsawma 1 0.05
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 2
Дамьянович Славко 7 0
Синг Наорем Рошан 2 2
Кумар Рохит 5 0
Aleksandar Jovanovic I 4 0
Хави Эрнандес II 3 0
Shankar Sampingiraj 3 0
Chingambam Shivaldo Singh 3 0
Пуджари Никхил 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Lalremtluanga Fanai 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Sivasakthi Narayanan 1 0
Monirul Molla 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 7 0
Маурисио Диего 3 1
Khawlhring Lalthathanga 4 0
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Кришна Рой 2 0
Дельгадо Карлос 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Princeton Rebello 2 0
Thoiba Moirangthem 2 0
Aniket Jadhav 2 0
Lalthuammawia Ralte 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Lalmalsawma 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Бенгалуру
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Дели Динамос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

4
20
Бенгалуру
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
Дели Динамос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

10
20
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
10
50%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

21
31
11 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
13
42%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
4
19%
4
13%
76-90

Пропущено

26
17
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
12%
4
24%
1-15
7
27%
2
12%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0
Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1
Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Дели Динамос

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
3
4
16
1.5
10
9
1
19
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 18 12 3 3 38 - 22 39
2.
Мумбаи Сити
 19 11 6 2 34 - 17 39
3.
Дели Динамос
 19 10 6 3 31 - 17 36
4.
Гоа
 19 10 6 3 28 - 18 36
5.
Керала Бластерс
 1:1 19 9 3 7 27 - 24 30
6.
Джамшедпур
 1:1 20 5 7 8 25 - 25 22
7.
Бенгалуру
 20 5 7 8 19 - 28 22
8.
Пенджаб
 19 5 6 8 23 - 30 21
9.
Нортист Юнайтед
 19 4 8 7 24 - 32 20
10.
Ченнаин
 18 5 3 10 18 - 28 18
11.
Ист Бенгал
 19 4 6 9 20 - 22 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 19 - 9 21
3.
Керала Бластерс
 1:1 10 6 2 2 20 - 15 20
4.
Гоа
 9 6 1 2 9 - 6 19
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 1:1 10 2 6 2 11 - 11 12
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 9 7 1 1 20 - 10 22
2.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Дели Динамос
 9 3 3 3 11 - 9 12
5.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
6.
Керала Бластерс
 1:1 9 3 1 5 7 - 9 10
7.
Джамшедпур
 1:1 10 3 1 6 14 - 14 10
8.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
11.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
12.
Бенгалуру
 10 0 3 7 8 - 18 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Каммингс Джейсон 9 (2)
АТК Петратос Димитри 8 (3)
АТК Садику Армандо 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 7
Бенгалуру Дамьянович Славко 7
АТК Тангри Дипак 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Sivasakthi Narayanan получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Синг Наорем Рошан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бенгалуру 0:0 Дели Динамос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный