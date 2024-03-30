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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
27' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
27' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
27' Желтая карточка
Сульич Али
71' Желтая карточка
Брэндон Эрик
1:0
90' Гол
Энгблум Понтус
90' Желтая карточка
Форсберг Лукас
90'+11
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
5
Олссон
Деннис
19
Yaqub
Finey
21
Энгблум
Понтус
17
Норд
Густав
77
Ориджи
Арнольд
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
21
Кроон
Симон
7
Перри
Небию
22
Ahmed
Bonnah
Сундсвалль
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Эстерсунд

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0
С
0:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
0:0
А
2:3
ТМК
1:0
А
1:1
ТМК
4:0
А
3:1
А
4:0
А
5:0
ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Среднее время на гол

51
110

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

44
27

Голов в среднем за матч

1.69
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

53
86

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 1
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Худу Абдул Халик 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Jakob Hedenquist 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сундсвалль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1
Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Эстерсунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2

Результаты матчей

Сундсвалль
Эстерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Утсиктенс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Утсиктенс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эргрюте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эргрюте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Утсиктенс Трпчевски Филип 1
Утсиктенс Мохидин Аллан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Сульич Али 1
Сундсвалль Худу Абдул Халик 1
Эстерсунд Брэндон Эрик 1
Сундсвалль Форсберг Лукас 1
Эстерсунд Jakob Hedenquist 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
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