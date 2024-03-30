Тур: 1.
0'
0:1
23' ГолТрпчевски Филип
49' Желтая карточкаМуянич Амел
0:2
51' ПенальтиБук Робин
53' Желтая карточкаДальквист Исак
Ход матча
23'
0:1
49'
51'
0:2
53'
28
Erion
Sadiku
22
Сана
Тобиас
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эргрюте
Утсиктенс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|1
|1
|Бук Робин
|1 (1)
|1
|Мохидин Аллан
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3
Утсиктенс
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|1
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|1
|Утсиктенс
|Бук Робин
|1
|Утсиктенс
|Мохидин Аллан
|0 (1)
|Эстерсунд
|Сульич Али
|1
|Сундсвалль
|Худу Абдул Халик
|1
|Эргрюте
|Муянич Амел
|1
|Эргрюте
|Дальквист Исак
|1
|Эстерсунд
|Брэндон Эрик
|1