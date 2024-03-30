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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 1.
Эргрюте
1:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
0:1
23' Гол
Трпчевски Филип
49' Желтая карточка
Муянич Амел
0:2
51' Пенальти
Бук Робин
53' Желтая карточка
Дальквист Исак
80' Желтая карточка
Силисуфай Эди
1:2
88' Гол
Christoffer Styffe
90'+6
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
19
Андреассон
Антон
15
Дальквист
Исак
28
Erion
Sadiku
8
Муянич
Амел
14
Полсон
Дэниел
22
Сана
Тобиас
11
Noah
Christoffersson
10
Беркрот
Никлас
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
15
Suleman
Zurmati
33
Sebastian
Lagerlund
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
20
Трпчевски
Филип
Эргрюте
3-4-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Утсиктенс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
С
2:2
ТМК
3:0
С
2:1
ТМК
0:2
С
0:1
С
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christoffer Styffe 1 1
Муянич Амел 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 1 1
Бук Робин 1 (1) 1
Мохидин Аллан 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силисуфай Эди 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3
Утсиктенс
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0

Результаты матчей

Эргрюте
Утсиктенс

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эстерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дегерфорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Варберг БоИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эребру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сандвикен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Треллеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сундсвалль
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Эргрюте Christoffer Styffe 1
Утсиктенс Трпчевски Филип 1
Утсиктенс Бук Робин 1
Утсиктенс Мохидин Аллан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Magnus Powell 1
Эстерсунд Сульич Али 1
Эргрюте Силисуфай Эди 1
Сундсвалль Худу Абдул Халик 1
Эргрюте Муянич Амел 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Муянич Амел получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Мохидин Аллан сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Трпчевски Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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