Тур: 1.
0'
0:1
23' ГолТрпчевски Филип
49' Желтая карточкаМуянич Амел
0:2
51' ПенальтиБук Робин
53' Желтая карточкаДальквист Исак
80' Желтая карточкаСилисуфай Эди
1:2
88' ГолChristoffer Styffe
90'+6
Ход матча
23'
0:1
49'
51'
0:2
53'
80'
88'
28
Erion
Sadiku
22
Сана
Тобиас
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эргрюте
Утсиктенс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christoffer Styffe
|1
|1
|Муянич Амел
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|1
|1
|Бук Робин
|1 (1)
|1
|Мохидин Аллан
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3
Утсиктенс
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0
Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Результаты матчей
Эргрюте
Утсиктенс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|1
|Эргрюте
|Christoffer Styffe
|1
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|1
|Утсиктенс
|Бук Робин
|1
|Утсиктенс
|Мохидин Аллан
|0 (1)
|Эстерсунд
|Magnus Powell
|1
|Эстерсунд
|Сульич Али
|1
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|1
|Сундсвалль
|Худу Абдул Халик
|1
|Эргрюте
|Муянич Амел
|1