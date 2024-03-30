Тур: 27. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван Букель Пол Главный судья: Нихуйс Бас
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
5
Бас
Юри
23
Сано
Кадаи
19
Со
Силла
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
ПСВ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
0.92
Среднее время на гол
141
98
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
3
2.18
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.87
1.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
48
59
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.46
|Огава Коки
|8 (1)
|0.31
|Пропер Дирк
|4
|0.15
|Дост Бас
|4 (1)
|0.15
|Гонсалес Роберто
|4
|0.15
|Хансен Сонтье
|3
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.12
|Ван Рой Барт
|2
|0.08
|Вердонк Калвин
|2
|0.08
|Тавшан Элаис
|2
|0.08
|Чери Тьяронн
|2
|0.08
|Росс Матиас
|2
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.85
|Тиль Гус
|8
|0.31
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.27
|Бакайоко Жоан
|6
|0.23
|Тильман Малик
|6
|0.23
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|5
|0.19
|Ланг Ноа
|4
|0.15
|Веерман Йоэй
|3
|0.12
|Вертессен Йорбе
|3
|0.12
|Дест Серджиньо
|2
|0.08
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|Рамальо Андре
|2
|0.08
|Схаутен Йерди
|2
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Бас Юри
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ПСВ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
2
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
20
36
НЕК Неймеген
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
ПСВ
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
30
38
Голы по времени матча
Забито
28
44
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
1
4%
6
14%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
8
29%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
6
21%
11
25%
61-75
6
21%
10
23%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
44%
1
14%
76-90
Забито
21
36
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
16 Не забивали 13
2
10%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
7
33%
5
14%
31-45
5
24%
10
28%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
24%
7
19%
76-90
Пропущено
25
7
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 5
3
12%
1
14%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
7
28%
3
43%
76-90
Забито
49
80
21 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 49
13 Забивали первыми 23
3 Не забивали 0
3
6%
10
13%
1-15
3
6%
10
13%
16-30
15
31%
11
14%
31-45
10
20%
17
21%
46-60
7
14%
15
19%
61-75
11
22%
17
21%
76-90
Пропущено
41
14
14 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 11
6
15%
1
7%
1-15
3
7%
3
21%
16-30
5
12%
2
14%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
8
20%
2
14%
61-75
14
34%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
ПСВ
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:4
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:4
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
6 раз 23%
1
4 раза 15%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
67
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
103
310
94
112
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
1511
224
917
1610
224
1016
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|23
|4
|0
|81 - 13
|73
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|52 - 41
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 38
|31
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|45 - 6
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5