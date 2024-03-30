91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Сегодняшная посещаемость составляет 12540 болельщиков

87' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Ларсен Ларс Олден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Со Силла создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Веерман Йоэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ОН ПРОМАЗАЛ - Де Йонг Люк пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

80' После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Де Йонг Люк и попал в каркас ворот!

74' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

65' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Г О О О О Л - Со Силла забивает с правой ноги!

63' Перейра Брайанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Матч возобновлен

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Шоне Лассе получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Команда НЕК Неймеген довольна результатом к этому моменту.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Тактическая замена. Тиль Гус уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

57' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

56' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Тезе Джордан пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

53' Схаутен Йерди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Ван Рой Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Веерман Йоэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Г О О О О Л - Сано Кадаи из команды НЕК Неймеген забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

49' Хорошую попытку сделал Худемакерс Меес . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Вердонк Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Тильман Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.