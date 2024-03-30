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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Ван Букель Пол Главный судья: Нихуйс Бас
НЕК Неймеген
3:1
Конец матча
ПСВ
0'
10' Желтая карточка
Рамальо Андре
0:1
20' Гол
Бакайоко Жоан
42' Желтая карточка
Веерман Йоэй
1:1
43' Пенальти
Шоне Лассе
2:1
49' Гол
Сано Кадаи
3:1
63' Гол
Со Силла
3:1
81' Не забитый пенальти
Де Йонг Люк
90'+9

Ход матча

10'
 
Рамальо Андре
20'
0:1
Бакайоко Жоан
42'
 
Веерман Йоэй
43'
Шоне Лассе
1:1
46'
 
Тильман Малик
Лосано Ирвинг
49'
Сано Кадаи
2:1
54'
Перейра Брайанн
Ван Рой Барт
 
59'
 
Жуниор Мауро
Рамальо Андре
59'
 
Пепи Рикардо
Тиль Гус
62'
Ларсен Ларс Олден
Шоне Лассе
 
63'
Со Силла
(Перейра Брайанн)
3:1
81'
3:1
Де Йонг Люк
90'
Росс Матиас
Гонсалес Роберто
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 15
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 311 Количество передач 584
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
20
Шоне
Лассе
11
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
5
Бас
Юри
19
Со
Силла
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
НЕК Неймеген
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
4:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.92

Среднее время на гол

141
98

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

3
2.18

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.87
1.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

48
59

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.44
Огава Коки 8 (1) 0.3
Пропер Дирк 4 0.15
Дост Бас 4 (1) 0.15
Гонсалес Роберто 4 0.15
Хансен Сонтье 3 0.11
Бас Юри 3 0.11
Ван Рой Барт 2 0.07
Вердонк Калвин 2 0.07
Тавшан Элаис 2 0.07
Сано Кадаи 2 0.07
Чери Тьяронн 2 0.07
Росс Матиас 2 0.07
Шоне Лассе 1 (1) 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Худемакерс Меес 0 0
Перейра Брайанн 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.81
Тиль Гус 8 0.3
Бакайоко Жоан 7 0.26
Пепи Рикардо 7 (1) 0.26
Тильман Малик 6 0.22
Сайбари Исмаэль 5 0.19
Лосано Ирвинг 5 0.19
Ланг Ноа 4 0.15
Веерман Йоэй 3 0.11
Вертессен Йорбе 3 0.11
Дест Серджиньо 2 0.07
Боскальи Оливье 2 0.07
Рамальо Андре 2 0.07
Схаутен Йерди 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Бас Юри 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Пропер Дирк 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Де Йонг Люк 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Тезе Джордан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
ПСВ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
3
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ПСВ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

20
36
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
ПСВ
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

30
39

Голы по времени матча

Забито

31
45
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 12
13 Не забивали 13
1
3%
6
13%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
9
29%
29%
6
13%
31-45
6
19%
7
16%
46-60
7
23%
11
24%
61-75
6
19%
10
22%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
7
41%
1
10%
76-90

Забито

21
36
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
17 Не забивали 14
2
10%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
7
33%
5
14%
31-45
5
24%
10
28%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
24%
7
19%
76-90

Пропущено

25
7
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 5
3
12%
1
14%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
7
28%
3
43%
76-90

Забито

52
81
22 В 1-м тайме 32
30 Во 2-м тайме 49
13 Забивали первыми 24
3 Не забивали 0
3
6%
10
12%
1-15
3
6%
11
14%
16-30
16
31%
11
14%
31-45
11
21%
17
21%
46-60
8
15%
15
19%
61-75
11
21%
17
21%
76-90

Пропущено

42
17
15 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 12
6
14%
1
6%
1-15
4
10%
3
18%
16-30
5
12%
3
18%
31-45
5
12%
3
18%
46-60
8
19%
3
18%
61-75
14
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
ПСВ

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:4
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:4
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
3
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
6 раз 22%
1
5 раз 19%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
12
1
7
7
2.5
7
6
1
13
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
10
4
3
10
2.5
9
5
1
12
3.5
7
7
1
12
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
16
11
1.5
22
5
10
17
2.5
16
11
2
25
3.5
10
17
1
26
4.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
6.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
7.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 39 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 27 9 5 13 42 - 49 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 27 6 5 16 26 - 46 23
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 27 4 10 13 39 - 58 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 24 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 30 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 14 2 3 9 21 - 36 9
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма НЕК Неймеген совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 34%, ПСВ: 66%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 98'
    Схаутен Йерди ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 97'
    Со Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Худемакерс Меес из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 96'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 34%, ПСВ: 66%.
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