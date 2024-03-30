  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Серветт
0'
3' Желтая карточка
Цунэмото Кэйго
37' Желтая карточка
Фофана Бубакар
0:0
49' Не забитый пенальти
Нисимура Такума
49' Желтая карточка
Adrian Gantenbein
1:0
73' Гол
Adrian Gantenbein
90' Желтая карточка
Руй Стив
90'+8

Ход матча

3'
 
Цунэмото Кэйго
37'
Фофана Бубакар
 
49'
0:0
Нисимура Такума
49'
Adrian Gantenbein
 
56'
Сидлер Сильван
Фофана Бубакар
 
66'
 
Кривелли Энцо
Болла Бендегуз
67'
 
Кутеса Дерек
Ондуа Гаэль
68'
Туркес Алдин
Бароан Антуан
 
68'
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
 
73'
Adrian Gantenbein
(Лтайеф Сайфалла)
1:0
75'
 
Гийемено Джереми
Нисимура Такума
84'
 
Бронн Дилан
Мазику Брэдли
87'
Michael Goncalves
Randy Schneider
 
87'
Loic Luthi
Диаби Сулейман
 
90'
 
Руй Стив

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 322 Количество передач 584
  • 34 Владение мячом, % 66
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
22
Дуррер
Адриан
4
Стильхарт
Базиль
6
Randy
Schneider
29
Фофана
Бубакар
II
99
Буркарт
Нишан
28
Бароан
Антуан
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
77
Болла
Бендегуз
7
Нисимура
Такума
10
Антунес
Алексис
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Винтертур
Серветт

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

34 матча

17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Среднее время на гол

54
85

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

56
47

Голов в среднем за матч

1.65
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.28
Ди Джусто Маттео 6 0.21
Буркарт Нишан 6 (1) 0.21
Samuel Ballet 5 0.17
Туркес Алдин 5 (1) 0.17
Adrian Gantenbein 3 0.1
Randy Schneider 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 0.1
Дзуффи Лука 2 0.07
Шеттин Тобиас 2 0.07
Буэсс Роман 2 (1) 0.07
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.34
Кривелли Энцо 7 (3) 0.24
Гийемено Джереми 5 0.17
Кутеса Дерек 4 0.14
Болла Бендегуз 4 (1) 0.14
Антунес Алексис 4 0.14
Конья Тимоте 3 0.1
Стеванович Мирослав 3 0.1
Нисимура Такума 3 (2) 0.1
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Adrian Gantenbein 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Барон Энтони 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Серветт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
11
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

16
31
Винтертур
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Серветт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
24% (7)
59% (17)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
3

Упущенные победы

24
42

Голы по времени матча

Забито

25
20
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
1
4%
6
30%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
9
36%
4
20%
61-75
8
32%
3
15%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Забито

26
31
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
23%
5
16%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
35%
13
42%
76-90

Пропущено

32
14
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
19%
3
21%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
11
34%
2
14%
76-90

Забито

51
51
19 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
1 Не забивали 2
7
14%
11
22%
1-15
4
8%
6
12%
16-30
8
16%
6
12%
31-45
5
10%
5
10%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
17
33%
16
31%
76-90

Пропущено

52
32
24 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
10
19%
5
16%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
8
15%
3
9%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
6
12%
6
19%
61-75
15
29%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2
Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
11 раз 38%
3
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
1
9
6
1.5
11
3
2
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
5
10
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
26
3
17
12
1.5
16
13
4
25
2.5
6
23
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 6 6 56 - 27 54
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Цюрих
 1:0 29 12 10 7 42 - 31 46
5.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
6.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
7.
Люцерн
 28 11 5 12 36 - 40 38
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Лозанна
 28 8 8 12 38 - 43 32
10.
Базель
 0:1 29 9 5 15 34 - 46 32
11.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 1:0 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
11.
Базель
 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 14 5 4 5 19 - 18 19
4.
Цюрих
 1:0 15 5 4 6 20 - 18 19
5.
Базель
 0:1 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • 49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Нисимура Такума пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Фофана Бубакар II получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Цунэмото Кэйго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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