Тур: 29. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
3' Желтая карточкаЦунэмото Кэйго
37' Желтая карточкаФофана Бубакар
0:0
49' Не забитый пенальтиНисимура Такума
49' Желтая карточкаAdrian Gantenbein
1:0
73' ГолAdrian Gantenbein
90' Желтая карточкаРуй Стив
90'+8
Ход матча
37'
49'
0:0
73'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
322 Количество передач 584
-
34 Владение мячом, % 66
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
35 Muqtar Ahmed
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Винтертур
Серветт
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
34 матча
17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Среднее время на гол
54
85
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.71
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
56
47
Голов в среднем за матч
1.65
1.38
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.28
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.21
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.21
|Samuel Ballet
|5
|0.17
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.17
|Adrian Gantenbein
|3
|0.1
|Randy Schneider
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3
|0.1
|Дзуффи Лука
|2
|0.07
|Шеттин Тобиас
|2
|0.07
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.34
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.24
|Гийемено Джереми
|5
|0.17
|Кутеса Дерек
|4
|0.14
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.14
|Антунес Алексис
|4
|0.14
|Конья Тимоте
|3
|0.1
|Стеванович Мирослав
|3
|0.1
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.1
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Adrian Gantenbein
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Серветт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
11
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
16
31
Винтертур
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Серветт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
24% (7)
59% (17)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
24
42
Голы по времени матча
Забито
25
20
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
1
4%
6
30%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
9
36%
4
20%
61-75
8
32%
3
15%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Забито
26
31
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
23%
5
16%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
35%
13
42%
76-90
Пропущено
32
14
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
19%
3
21%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
11
34%
2
14%
76-90
Забито
51
51
19 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
1 Не забивали 2
7
14%
11
22%
1-15
4
8%
6
12%
16-30
8
16%
6
12%
31-45
5
10%
5
10%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
17
33%
16
31%
76-90
Пропущено
52
32
24 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
10
19%
5
16%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
8
15%
3
9%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
6
12%
6
19%
61-75
15
29%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2
Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1
Результаты матчей
Винтертур
Серветт
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
5:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 45%
1
11 раз 38%
3
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
131
96
113
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
510
212
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
263
1712
1613
425
623
128
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|6
|6
|56 - 27
|54
|2.
|29
|15
|9
|5
|50 - 33
|54
|3.
|29
|15
|4
|10
|54 - 42
|49
|4.
|1:0
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|5.
|29
|12
|8
|9
|51 - 52
|44
|6.
|28
|12
|5
|11
|41 - 37
|41
|7.
|28
|11
|5
|12
|36 - 40
|38
|8.
|28
|9
|6
|13
|36 - 56
|33
|9.
|28
|8
|8
|12
|38 - 43
|32
|10.
|0:1
|29
|9
|5
|15
|34 - 46
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|33 - 36
|30
|12.
|29
|4
|8
|17
|31 - 59
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|1:0
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|12.
|15
|2
|6
|7
|16 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|1
|6
|31 - 25
|25
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|4.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|5.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|8.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|9.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 27
|8
|12.
|14
|1
|3
|10
|11 - 33
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9