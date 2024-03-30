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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:3
Конец матча
Лугано
0'
21' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
44' Красная карточка
Диаките Ибрахим
52' Желтая карточка
Гргич Анто
67' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла
0:1
76' Гол
Думбия Усман
0:2
79' Гол
Целар Жан
0:3
86' Гол
Пржибылко Каспер
1:3
90' Пенальти
Домашкан Виталий
90'+5

Ход матча

21'
 
Хайдари Альбиан
44'
Диаките Ибрахим
 
46'
 
Эспиноса Джон
Хайдари Альбиан
46'
Али Мохамед Абдалла
Liridon Mulaj
 
46'
 
Саббатини Хонатан
Бислими Уран
52'
 
Гргич Анто
59'
 
Маю Хишам
Киминьяни Янис
59'
 
Думбия Усман
Крешник Хайризи
67'
Али Мохамед Абдалла
 
75'
Домашкан Виталий
Айдини Альбан
 
76'
0:1
Думбия Усман
(Май Ларс-Лукас)
79'
0:2
Целар Жан
(Штеффен Ренато)
80'
Valon Hamdiju
Байар Ромен
 
81'
Гарби Исмаэль
Mergim Qarri
 
81'
 
Пржибылко Каспер
Целар Жан
86'
0:3
Пржибылко Каспер
(Маю Хишам)
90'
Домашкан Виталий
1:3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 10
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 328 Количество передач 501
  • 39 Владение мячом, % 61
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
21
Киминьяни
Янис
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
26
Маркеш
Мартим
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
31
Алиседа
Игнасио
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Лугано
3-4-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Лугано

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 7 (2) 0.24
Гарби Исмаэль 6 0.21
Mergim Qarri 3 0.1
Liridon Mulaj 3 0.1
Махмуд Элиес 2 0.07
Данхо Флориан 2 0.07
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Домашкан Виталий 1 (1) 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 12 (1) 0.41
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.21
Бислими Уран 5 0.17
Махмуд Хадж 5 0.17
Штеффен Ренато 4 0.14
Саббатини Хонатан 3 0.1
Киминьяни Янис 3 0.1
Валенсуэла Мильтон 2 0.07
Хайдари Альбиан 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Эспиноса Джон 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Данхо Флориан 3 2
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Гргич Анто 4 1
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лугано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
8
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Лугано
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

9
19
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Лугано
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

16
31
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
4
25%
2
6%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
4
25%
8
26%
61-75
5
31%
11
35%
76-90

Пропущено

32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
16%
2
8%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
9
28%
9
36%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
15%
4
22%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
26%
3
17%
76-90

Забито

31
53
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 38
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
3
10%
4
8%
1-15
3
10%
3
6%
16-30
7
23%
8
15%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
7
23%
13
25%
61-75
8
26%
16
30%
76-90

Пропущено

59
43
28 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 20
9
15%
6
14%
1-15
9
15%
6
14%
16-30
10
17%
6
14%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
8
14%
8
19%
61-75
16
27%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2
Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Лугано

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
8
7
2
12
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
15
14
2
27
2.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 6 6 56 - 27 54
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Цюрих
 1:0 29 12 10 7 42 - 31 46
5.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
6.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
7.
Люцерн
 28 11 5 12 36 - 40 38
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Лозанна
 28 8 8 12 38 - 43 32
10.
Базель
 0:1 29 9 5 15 34 - 46 32
11.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 1:0 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
11.
Базель
 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 14 5 4 5 19 - 18 19
4.
Цюрих
 1:0 15 5 4 6 20 - 18 19
5.
Базель
 0:1 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Диаките Ибрахим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 21'
      Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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