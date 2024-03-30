Тур: 29. Стадион: Центер спортиф де Виды.
1:3
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаХайдари Альбиан
44' Красная карточкаДиаките Ибрахим
52' Желтая карточкаГргич Анто
67' Желтая карточкаАли Мохамед Абдалла
0:1
76' ГолДумбия Усман
0:2
79' ГолЦелар Жан
0:3
86' ГолПржибылко Каспер
1:3
90' ПенальтиДомашкан Виталий
90'+5
Ход матча
21'
44'
52'
76'
0:1
79'
0:2
86'
0:3
90'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 10
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
328 Количество передач 501
-
39 Владение мячом, % 61
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Лугано
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|7 (2)
|0.24
|Гарби Исмаэль
|6
|0.21
|Mergim Qarri
|3
|0.1
|Liridon Mulaj
|3
|0.1
|Махмуд Элиес
|2
|0.07
|Данхо Флориан
|2
|0.07
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Lucas Pos
|1
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1 (1)
|0.03
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|12 (1)
|0.41
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.21
|Бислими Уран
|5
|0.17
|Махмуд Хадж
|5
|0.17
|Штеффен Ренато
|4
|0.14
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Киминьяни Янис
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.07
|Хайдари Альбиан
|2
|0.07
|Крешник Хайризи
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Эспиноса Джон
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Махмуд Элиес
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Гргич Анто
|4
|1
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Эль-Вафи Айман
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лугано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
8
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Лугано
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
9
19
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Лугано
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
16
31
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
4
25%
2
6%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
4
25%
8
26%
61-75
5
31%
11
35%
76-90
Пропущено
32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
16%
2
8%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
9
28%
9
36%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
15%
4
22%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
26%
3
17%
76-90
Забито
31
53
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 38
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
3
10%
4
8%
1-15
3
10%
3
6%
16-30
7
23%
8
15%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
7
23%
13
25%
61-75
8
26%
16
30%
76-90
Пропущено
59
43
28 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 20
9
15%
6
14%
1-15
9
15%
6
14%
16-30
10
17%
6
14%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
8
14%
8
19%
61-75
16
27%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2
Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Лугано
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
411
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
410
87
212
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
254
821
1514
227
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|6
|6
|56 - 27
|54
|2.
|29
|15
|9
|5
|50 - 33
|54
|3.
|29
|15
|4
|10
|54 - 42
|49
|4.
|1:0
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|5.
|29
|12
|8
|9
|51 - 52
|44
|6.
|28
|12
|5
|11
|41 - 37
|41
|7.
|28
|11
|5
|12
|36 - 40
|38
|8.
|28
|9
|6
|13
|36 - 56
|33
|9.
|28
|8
|8
|12
|38 - 43
|32
|10.
|0:1
|29
|9
|5
|15
|34 - 46
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|33 - 36
|30
|12.
|29
|4
|8
|17
|31 - 59
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|1:0
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|12.
|15
|2
|6
|7
|16 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|1
|6
|31 - 25
|25
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|4.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|5.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|8.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|9.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 27
|8
|12.
|14
|1
|3
|10
|11 - 33
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9