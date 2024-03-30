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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 9535 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Спарта Роттердам
4:0
Конец матча
Фортуна Ситтард

Ход матча

28'
Версейрен Арно
(Клемент Пелле)
1:0
58'
Леуритсен Тобиас
(Ван дер Кюст Джевенсио)
2:0
65'
Мейссен Рик
Вриндс Барт
 
65'
Негли Камиель
Мито Шунсуке
 
65'
 
Халилович Ален
Оратмангун Рагнар
66'
 
Вут Симен
Сиовас Димитрис
66'
 
Петерсон Кристофер
Кордоба Иньиго
66'
 
Розье Лорейнц
Лонвейк Джастин
82'
 
Да Крус Алессио
Дейкс Митчелл
83'
Де Гузман Джонатан
Саито Коки
 
88'
Леуритсен Тобиас
3:0
90'
Негли Камиель
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 464 Количество передач 383
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
21
Лонвейк
Джастин
34
Оратмангун
Рагнар
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

5
25

Голов в среднем за матч

0.5
2.27

Среднее время на гол

180
39

Всего голов

23
38

Голов в среднем за матч

1.15
1.9

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
47

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 9 (3) 0.33
Версейрен Арно 8 0.3
Китолано Джошуа 5 (2) 0.19
Брим Шарль-Андреас 3 0.11
Негли Камиель 3 0.11
Саито Коки 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Клемент Пелле 1 0.04
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Мито Шунсуке 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 11 (1) 0.41
Халилович Ален 4 (1) 0.15
Гут Родриго 3 0.11
Нослин Тейяни 3 0.11
Кордоба Иньиго 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Дуарте Дерой 2 0.07
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Да Крус Алессио 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фортуна Ситтард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

13
23
Спарта Роттердам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Фортуна Ситтард
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
26% (7)
59% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
2
22%
46-60
3
14%
3
33%
61-75
5
24%
4
44%
76-90

Пропущено

22
30
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
18%
1
3%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
1
5%
6
20%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
2
9%
6
20%
61-75
7
32%
10
33%
76-90

Забито

16
24
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
5
31%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

37
33
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
2
5%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
11
30%
30%
6
18%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
9
24%
8
24%
76-90

Пропущено

38
48
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
7
18%
2
4%
1-15
6
16%
7
15%
16-30
4
11%
9
19%
31-45
6
16%
5
10%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
10
26%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2
Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
7
6
2
12
2.5
6
7
2
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
8
4
9
1.5
2
12
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
9
18
4
23
2.5
6
21
3
24
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
6.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
7.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 39 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 27 9 5 13 42 - 49 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 27 6 5 16 26 - 46 23
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 27 4 10 13 39 - 58 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 24 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 14 3 3 8 18 - 30 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 14 2 3 9 21 - 36 9
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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