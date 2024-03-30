Тур: 27. Стадион: Спарта. Зрители: 9535 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
4:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолВерсейрен Арно
2:0
58' ГолЛеуритсен Тобиас
3:0
88' ГолЛеуритсен Тобиас
4:0
90' ГолНегли Камиель
90'+4
Ход матча
28'
1:0
58'
88'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
464 Количество передач 383
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
6
Метиньо
11
Саито
Коки
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
5
25
Голов в среднем за матч
0.5
2.27
Среднее время на гол
180
39
Всего голов
23
38
Голов в среднем за матч
1.15
1.9
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
47
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|9 (3)
|0.33
|Версейрен Арно
|8
|0.3
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.19
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.11
|Негли Камиель
|3
|0.11
|Саито Коки
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Мито Шунсуке
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|11 (1)
|0.41
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.15
|Гут Родриго
|3
|0.11
|Нослин Тейяни
|3
|0.11
|Кордоба Иньиго
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Дуарте Дерой
|2
|0.07
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
7
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фортуна Ситтард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
13
23
Спарта Роттердам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Фортуна Ситтард
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
26% (7)
59% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
2
22%
46-60
3
14%
3
33%
61-75
5
24%
4
44%
76-90
Пропущено
22
30
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
18%
1
3%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
1
5%
6
20%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
2
9%
6
20%
61-75
7
32%
10
33%
76-90
Забито
16
24
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
5
31%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
37
33
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
2
5%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
11
30%
30%
6
18%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
9
24%
8
24%
76-90
Пропущено
38
48
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
7
18%
2
4%
1-15
6
16%
7
15%
16-30
4
11%
9
19%
31-45
6
16%
5
10%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
10
26%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2
Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
68
76
212
67
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
68
49
212
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1512
1017
918
423
621
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|7.
|1:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 35
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|0:0 Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 49
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|0:0 Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 46
|23
|16.
|0:1 Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 58
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|9.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|0:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 30
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 36
|9
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5