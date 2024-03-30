Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джевенсио ван дер Куст пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

Первый тайм

48' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

46' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Мито Шунсуке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру