Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:0
Второй тайм: 90'
0'
1:0
16' ГолГаздаг Даниэль
64' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
69' Желтая карточкаДотсон Хассани
2:0
84' ГолКарранса Хулиан
Ход матча
16'
1:0
69'
84'
2:0
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
37
Кларк
Кейден
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
37 Кларк КейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2.67
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
48
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|3
|0.6
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.6
|Уре Микаэль
|2
|0.4
|Салливан Куинн
|1
|0.2
|Бедойя Алехандро
|1
|0.2
|Вагнер Кай
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|2
|0.4
|Пукки Теэму
|2
|0.4
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.4
|_Oluwaseyi T.
|1
|0.2
|Бран Алехандро
|1
|0.2
|Чжон Сан Бин
|0
|0
|Miguel Tapias
|0
|0
|Росалес Джозеф
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Карранса Хулиан
|1
|0
|Oliver Semmle
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Трапп Уилл
|1
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|_Oluwaseyi T.
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2