  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
2:0
Второй тайм: 90'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
16' Гол
Газдаг Даниэль
64' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
69' Желтая карточка
Дотсон Хассани
2:0
84' Гол
Карранса Хулиан
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
2
Devin
Padelford
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
37
Кларк
Кейден
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Миннесота Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ОК
3:3
ТМК
2:2
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
5:1
М
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2.67
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 3 0.6
Газдаг Даниэль 3 (1) 0.6
Уре Микаэль 2 0.4
Салливан Куинн 1 0.2
Бедойя Алехандро 1 0.2
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Харриэль Натан 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 2 0.4
Пукки Теэму 2 0.4
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.4
_Oluwaseyi T. 1 0.2
Бран Алехандро 1 0.2
Чжон Сан Бин 0 0
Miguel Tapias 0 0
Росалес Джозеф 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Лоу Дэмион 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Уре Микаэль 1 0
Карранса Хулиан 1 0
Oliver Semmle 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Боксолл Михаэл 1 0
Трапп Уилл 1 0
Ариага Кервин 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
_Oluwaseyi T. 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:2 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Лос-Анджелес
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Портленд Тимберс
 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 4 0 2 2 4 - 6 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Торонто
 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Интер Майами
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Шарлотт
 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Ди Си Юнайтед
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Нэшвилл
 5 1 3 1 5 - 9 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 5 1 0 4 3 - 7 3
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 7 - 6 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Шарлотт
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Торонто
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 2 0 0 2 3 - 5 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Филадельфия Юнион
 2:0 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Филадельфия Юнион
Ничья
Миннесота Юнайтед
4.00
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