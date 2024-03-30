Тур: 27. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Нихуйс Бас
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
158 Количество передач 280
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
35
Фелида
Кевин
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Херенвен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
14
Голов в среднем за матч
0.38
1.75
Среднее время на гол
240
51
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
57
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (4)
|0.3
|Укили Яссин
|6
|0.22
|Мин Давид
|4 (1)
|0.15
|Стеванович Филип
|2
|0.07
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Нимейер Рёвен
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8
|0.3
|Сахрауи Осам
|6
|0.22
|Брауэрс Люк
|6
|0.22
|Николаеску Йон
|4
|0.15
|Хайе Том
|3 (2)
|0.11
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.11
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Кёлерт Матс
|2
|0.07
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Румерату Годфрид
|4
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Херенвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
9
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Херенвен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
6
21
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Херенвен
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
14
30
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
21
30
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
7
33%
3
10%
46-60
2
10%
10
33%
61-75
6
29%
5
17%
76-90
Забито
8
25
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
2
25%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
25%
2
8%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
7
32%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
4
22%
76-90
Забито
24
43
12 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
3
13%
6
14%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
5
21%
7
16%
31-45
5
21%
3
7%
46-60
2
8%
11
26%
61-75
5
21%
8
19%
76-90
Пропущено
43
48
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
1
2%
3
6%
1-15
9
21%
10
21%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
5
12%
12
25%
61-75
13
30%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0
Результаты матчей
Валвейк
Херенвен
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
197
719
1412
125
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|7.
|1:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 35
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|0:0 Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 49
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|0:0 Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 46
|23
|16.
|0:1 Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 58
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|9.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|0:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 30
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 36
|9
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5