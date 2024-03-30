Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Волемарк Патрик не смог попасть в створ ударом издали

31' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Валвейк

27' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Нимейер Рёвен не смог попасть в створ ударом издали

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Херенвен

25' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Фелида Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Маргарет Рихонелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Нимейер Рёвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Херенвен

9' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорошую попытку сделал Волемарк Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Волемарк Патрик пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

4' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля