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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6733 Главный судья: Нихуйс Бас Главный судья: Бланк Эрвин
Валвейк
1:1
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
52' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
61' Желтая карточка
Бохневич Павел
1:1
69' Гол
Фелида Кевин
90' Желтая карточка
Мейерс Арон
90'+6

Ход матча

52'
0:1
Ван Амерсфоорт Пелле
(Сахрауи Осам)
57'
Локеза Крис
Нимейер Рёвен
 
57'
Клеонизе Денильо
Маргарет Рихонелл
 
61'
 
Бохневич Павел
69'
Фелида Кевин
1:1
70'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик
70'
 
Ван Эе Эспен
Тахири Анас
79'
Крамер Михил
Сёнтьенс Матс
 
81'
 
Ван Оттеле Сюб
Ольссон Симон
87'
 
Карлсбакк Даниэль
Сахрауи Осам
87'
 
Халл Дензел
Брауде Оливер
90'
Мейерс Арон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 349 Количество передач 554
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
19
Маргарет
Рихонелл
27
Нимейер
Рёвен
20
Сёнтьенс
Матс
9
Мин
Давид
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Валвейк
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Херенвен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:4
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

3
14

Голов в среднем за матч

0.38
1.75

Среднее время на гол

240
51

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
57

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (4) 0.3
Укили Яссин 6 0.22
Мин Давид 4 (1) 0.15
Стеванович Филип 2 0.07
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Нимейер Рёвен 1 0.04
Фелида Кевин 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 9 0.33
Сахрауи Осам 6 0.22
Брауэрс Люк 6 0.22
Николаеску Йон 4 0.15
Хайе Том 3 (2) 0.11
Тахири Анас 3 (3) 0.11
Ольссон Симон 2 0.07
Кёлерт Матс 2 0.07
Бохневич Павел 2 0.07
Нуннели Че 1 0.04
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 4 1
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Херенвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
10
Валвейк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Херенвен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

6
21
Валвейк
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Херенвен
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
2
11%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

22
31
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
8
36%
3
10%
46-60
2
9%
11
35%
61-75
6
27%
5
16%
76-90

Забито

8
25
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
25%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
25%
2
8%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
7
32%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
4
22%
76-90

Забито

25
44
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
12%
6
14%
1-15
4
16%
8
18%
16-30
5
20%
7
16%
31-45
5
20%
4
9%
46-60
3
12%
11
25%
61-75
5
20%
8
18%
76-90

Пропущено

44
49
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
1
2%
3
6%
1-15
9
20%
10
20%
16-30
7
16%
7
14%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
5
11%
13
27%
61-75
13
30%
30%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0

Результаты матчей

Валвейк
Херенвен

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
7 раз 26%
3
7 раз 26%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
8
5
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
14
13
1
26
2.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
6.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 39%, Херенвен: 61%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6733 болельщиков
  • 96'
    Крамер Михил из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ван дер Харт Микки из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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