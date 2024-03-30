  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Гоу Эхед Иглс
3:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
41' Гол
Виллюмссон Виллюм
56' Желтая карточка
Гаудмейн Кензо
56' Желтая карточка
Бломме Ксандер
70' Желтая карточка
Siem de Moes
2:0
70' Гол
Наубер Геррит
3:0
81' Гол
Линторст Эверт
90'+12

Ход матча

41'
Виллюмссон Виллюм
1:0
56'
 
Гаудмейн Кензо
56'
Бломме Ксандер
 
67'
 
Санчес-Фернандес Деренсили
Лампру Лазарос
67'
 
Оморова Ричи
Науйокс Ноа
70'
 
Siem de Moes
70'
Наубер Геррит
2:0
76'
Льянсана Энрик
Бломме Ксандер
 
76'
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
 
76'
Тенгстедт Сёрен
Адеканье Бобби
 
77'
 
Сандра Сиссе
Siem de Moes
81'
Линторст Эверт
(Кюйперс Бас)
3:0
87'
Штоккерс Финн
Виллюмссон Виллюм
 
87'
Эдвардсен Виктор
Батен Тибо
 
87'
 
Jeremy Udenhout
Бенита Мимеирхель
87'
 
Удденес Оскар
Дриауех Каухайб

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 476
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
20
Бломме
Ксандер
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
32
Siem
de
Moes
22
Бенита
Мимеирхель
10
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
23
Дёйвестейн
Лансе
15
Науйокс
Ноа
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Эксельсиор
3-5-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ТМК
0:0
ТМК
0:2
Э
1:1
Э
3:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
Э
0:0
Э
3:2
К
1:0
ПД
4:1
ПД
1:6
ТМС
3:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ТМС
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
0.71

Среднее время на гол

62
126

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.26
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.22
Со Силла 5 0.19
Эдвардсен Оливер 5 0.19
Кюйперс Бас 4 0.15
Ромменс Филипп 3 (1) 0.11
Мартинсен Якоб 3 0.11
Крамер Йорис 2 0.07
Льянсана Энрик 2 0.07
Дейл Матс 1 (1) 0.04
Наубер Геррит 1 0.04
Линторст Эверт 1 0.04
Амофа Джамал 1 0.04
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.26
Аграфиотис Николас 5 0.19
Дриауех Каухайб 4 0.15
Лампру Лазарос 3 0.11
Хореман Сибе 3 0.11
Удденес Оскар 3 0.11
Бас Юлиан 2 0.07
Оморова Ричи 2 0.07
Дёйвестейн Лансе 2 0.07
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.07
Загре Артур 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 3 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 5 1
Бас Юлиан 6 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
14
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эксельсиор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

10
13
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Эксельсиор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

29
21
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
7%
4
19%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
24%
4
19%
61-75
9
31%
5
24%
76-90

Пропущено

16
38
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
19%
5
13%
1-15
3
19%
5
13%
16-30
3
19%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
2
13%
8
21%
61-75
5
31%
6
16%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
16%
4
18%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
7
37%
4
18%
46-60
1
5%
8
36%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Забито

41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
7%
4
10%
1-15
3
7%
9
23%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
5
12%
4
10%
46-60
9
22%
9
23%
61-75
13
32%
9
23%
76-90

Пропущено

35
60
15 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
6
17%
9
15%
1-15
4
11%
6
10%
16-30
5
14%
7
12%
31-45
7
20%
11
18%
46-60
3
9%
16
27%
61-75
10
29%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
6
7
6
8
2.5
1
12
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
13
14
6
21
2.5
3
24
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
6.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Дополнительное время
  • 99'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 92'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Оморова Ричи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 46%, Эксельсиор: 54%.
  • 89'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный