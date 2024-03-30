Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

Кензо Гудмийн грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Команда Гоу Эхед Иглс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кюйперс Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Эксельсиор

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

6' Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удар от ворот произведет Эксельсиор