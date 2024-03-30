Тур: 27. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Хиглер Деннис
3:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолВиллюмссон Виллюм
56' Желтая карточкаГаудмейн Кензо
56' Желтая карточкаБломме Ксандер
70' Желтая карточкаSiem de Moes
2:0
70' ГолНаубер Геррит
3:0
81' ГолЛинторст Эверт
90'+12
Ход матча
41'
56'
56'
70'
70'
2:0
81'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 476
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Батен
Тибо
32
Siem
de
Moes
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Siem de MoesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Науйокс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
0.71
Среднее время на гол
62
126
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.26
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.22
|Со Силла
|5
|0.19
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.19
|Кюйперс Бас
|4
|0.15
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.11
|Мартинсен Якоб
|3
|0.11
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Льянсана Энрик
|2
|0.07
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Наубер Геррит
|1
|0.04
|Линторст Эверт
|1
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.26
|Аграфиотис Николас
|5
|0.19
|Дриауех Каухайб
|4
|0.15
|Лампру Лазарос
|3
|0.11
|Хореман Сибе
|3
|0.11
|Удденес Оскар
|3
|0.11
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Оморова Ричи
|2
|0.07
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0.07
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|5
|1
|Бас Юлиан
|6
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
14
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эксельсиор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
10
13
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Эксельсиор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
29
21
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
7%
4
19%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
24%
4
19%
61-75
9
31%
5
24%
76-90
Пропущено
16
38
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
3
19%
5
13%
1-15
3
19%
5
13%
16-30
3
19%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
2
13%
8
21%
61-75
5
31%
6
16%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
16%
4
18%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
7
37%
4
18%
46-60
1
5%
8
36%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Забито
41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
7%
4
10%
1-15
3
7%
9
23%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
5
12%
4
10%
46-60
9
22%
9
23%
61-75
13
32%
9
23%
76-90
Пропущено
35
60
15 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
6
17%
9
15%
1-15
4
11%
6
10%
16-30
5
14%
7
12%
31-45
7
20%
11
18%
46-60
3
9%
16
27%
61-75
10
29%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
86
67
68
112
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
310
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1116
1314
621
324
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5