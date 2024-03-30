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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Базель
0:1
Первый тайм: 25'
Цюрих

Ход матча

6'
0:1
Камбери Линдрит
(Окита Жонатан)
19'
Ван Бремен Финн
Вейга Ренату
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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Базель
Ничья
Цюрих
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
28
Какури
Дион
7
Кололли
Беньямин
9
Барри
Тьерно
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Базель
4-1-4-1
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Цюрих

42 матча

85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.5%
31%
9.5%
25 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
11.9%
2.4%
36 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

65 матчей

55.4%
26.2%
18.4%
36 побед 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
25 побед 30 ничьих 10 побед

Второй тайм

55.4%
21.5%
23.1%
36 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

76
60

Голов в среднем за матч

2.38
1.82

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Среднее время на гол

67
87

Всего голов

120
93

Голов в среднем за матч

1.85
1.43

Тотал матчей

2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
54
Больше 83%
Меньше 17%
11
43
Больше 66%
Меньше 34%
22
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
7
Больше 11%
Меньше 89%
58

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 0.17
Фрай Фабиан 3 (1) 0.1
Сигуа Габриэль 3 0.1
Шмидт Доминик II 2 0.07
Йованович Джордже 2 0.07
Ван Бремен Финн 2 0.07
Дубасин Жонатан 2 0.07
Каде Антон 2 0.07
Вейга Ренату 2 0.07
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.07
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.34
Окита Жонатан 10 (2) 0.34
Красничи Бледиан 5 0.17
Мэтью Ифиний 3 0.1
Катич Никола 3 0.1
Камбери Линдрит 3 0.1
Африйе Дэниел 2 0.07
Ронер Фабиан 2 0.07
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Катич Никола 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

10
23
Базель
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

28
3

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
6
35%
8
42%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
4
24%
5
22%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
18%
5
42%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90

Забито

34
41
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
4
12%
7
17%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
9
26%
4
10%
61-75
9
26%
10
24%
76-90

Пропущено

45
31
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
8
18%
3
10%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
6
13%
8
26%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
12
27%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2
Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
8
20
1.5
13
15
3
25
2.5
6
22
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 6 6 56 - 27 54
2.
Серветт
 29 15 9 5 50 - 33 54
3.
Лугано
 29 15 4 10 54 - 42 49
4.
Цюрих
 1:0 29 12 10 7 42 - 31 46
5.
Винтертур
 29 12 8 9 51 - 52 44
6.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
7.
Люцерн
 28 11 5 12 36 - 40 38
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Лозанна
 28 8 8 12 38 - 43 32
10.
Базель
 0:1 29 9 5 15 34 - 46 32
11.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 29 4 8 17 31 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 1:0 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
11.
Базель
 0:1 15 5 3 7 17 - 18 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 14 5 4 5 19 - 18 19
4.
Цюрих
 1:0 15 5 4 6 20 - 18 19
5.
Базель
 0:1 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Вейга Ренату уходит с поля. Ван Бремен Финн выходит вместо него
  • 6'
    Окита Жонатан сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Камбери Линдрит бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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