Тур: 29. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
28
Какури
Дион
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Базель
Цюрих
42 матча
85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
31%
9.5%
25 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
11.9%
2.4%
36 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
65 матчей
55.4%
26.2%
18.4%
36 побед 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
25 побед 30 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.4%
21.5%
23.1%
36 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
76
60
Голов в среднем за матч
2.38
1.82
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Среднее время на гол
67
87
Всего голов
120
93
Голов в среднем за матч
1.85
1.43
Тотал матчей
2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
54
Больше 83%
Меньше 17%
11
43
Больше 66%
Меньше 34%
22
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5
|0.17
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Сигуа Габриэль
|3
|0.1
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Каде Антон
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.34
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.34
|Красничи Бледиан
|5
|0.17
|Мэтью Ифиний
|3
|0.1
|Катич Никола
|3
|0.1
|Камбери Линдрит
|3
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.07
|Ронер Фабиан
|2
|0.07
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Катич Никола
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
10
23
Базель
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
6
35%
8
42%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
4
24%
5
22%
76-90
Пропущено
28
12
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
18%
5
42%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90
Забито
34
41
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
4
12%
7
17%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
9
26%
4
10%
61-75
9
26%
10
24%
76-90
Пропущено
45
31
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
8
18%
3
10%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
6
13%
8
26%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
12
27%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2
Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2
Результаты матчей
Базель
Цюрих
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Базель
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
410
77
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
410
68
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
217
820
1315
325
622
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|6
|6
|56 - 27
|54
|2.
|29
|15
|9
|5
|50 - 33
|54
|3.
|29
|15
|4
|10
|54 - 42
|49
|4.
|1:0
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|5.
|29
|12
|8
|9
|51 - 52
|44
|6.
|28
|12
|5
|11
|41 - 37
|41
|7.
|28
|11
|5
|12
|36 - 40
|38
|8.
|28
|9
|6
|13
|36 - 56
|33
|9.
|28
|8
|8
|12
|38 - 43
|32
|10.
|0:1
|29
|9
|5
|15
|34 - 46
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|33 - 36
|30
|12.
|29
|4
|8
|17
|31 - 59
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 20
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|1:0
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|12.
|15
|2
|6
|7
|16 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|1
|6
|31 - 25
|25
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|4.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|5.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|8.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|9.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 27
|8
|12.
|14
|1
|3
|10
|11 - 33
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9