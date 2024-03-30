Тур: 29. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 29002
0'
0:1
6' ГолКамбери Линдрит
1:1
27' ГолАвдуллаху Леон
2:1
39' ГолКаде Антон
2:2
54' ГолКонде Шейк
68' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
70' Желтая карточкаФрай Фабиан
73' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
80' Желтая карточкаБарри Тьерно
87' Желтая карточкаРонер Фабиан
90'+6
Ход матча
6'
0:1
27'
1:1
39'
2:1
54'
2:2
68'
70'
80'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
351 Количество передач 426
-
45 Владение мячом, % 55
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
28
Какури
Дион
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Базель
Цюрих
42 матча
85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
31%
9.5%
25 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
11.9%
2.4%
36 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
65 матчей
55.4%
26.2%
18.4%
36 побед 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
25 побед 30 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.4%
21.5%
23.1%
36 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
76
60
Голов в среднем за матч
2.38
1.82
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Среднее время на гол
67
87
Всего голов
120
93
Голов в среднем за матч
1.85
1.43
Тотал матчей
2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
54
Больше 83%
Меньше 17%
11
43
Больше 66%
Меньше 34%
22
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5
|0.17
|Каде Антон
|3
|0.1
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Сигуа Габриэль
|3
|0.1
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.34
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.34
|Красничи Бледиан
|5
|0.17
|Мэтью Ифиний
|3
|0.1
|Катич Никола
|3
|0.1
|Камбери Линдрит
|3
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.07
|Ронер Фабиан
|2
|0.07
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Барри Тьерно
|4
|1
|Фрай Фабиан
|5
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Авдуллаху Леон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Катич Никола
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Ронер Фабиан
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
9
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
10
23
Базель
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
6
32%
8
38%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
4
24%
5
22%
76-90
Пропущено
28
12
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
18%
5
42%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90
Забито
36
43
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
4
11%
8
19%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
6
17%
7
16%
31-45
2
6%
9
21%
46-60
9
25%
4
9%
61-75
9
25%
10
23%
76-90
Пропущено
47
33
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
9
19%
3
9%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
6
13%
9
27%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
9
19%
5
15%
61-75
12
26%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2
Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2
Результаты матчей
Базель
Цюрих
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Базель
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
510
77
114
311
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
410
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
920
1415
326
623
128
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9