Тур: 27. Стадион: АФАС. Главный судья: Jannick van der Laan
2:0
Конец матча
Ход матча
53'
1:0
64'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
585 Количество передач 370
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
1
Ром
Элой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Витесс
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
35 матчей
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
2.17
1.47
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.06
Среднее время на гол
80
85
Всего голов
58
44
Голов в среднем за матч
1.66
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
54
71
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|25 (1)
|0.93
|Де Вит Дани
|9 (1)
|0.33
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.15
|Сугавара Юкинари
|3
|0.11
|Мейнанс Свен
|3
|0.11
|Лахдо Майкель
|3
|0.11
|Класи Йорди
|2
|0.07
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.15
|Манхуф Миллион
|4
|0.15
|Бутра Амин
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Белич Кристиян
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Витесс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
6
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Витесс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
17
Упущенные победы
21
5
АЗ Алкмаар
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Витесс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
6
20
Упущенные победы
25
11
Голы по времени матча
Забито
32
13
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
9
28%
1
8%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
7
22%
4
31%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
8
25%
5
38%
76-90
Пропущено
13
35
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
4
31%
6
17%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
4
31%
7
20%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
15%
7
20%
76-90
Забито
22
8
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
9%
2
25%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
3
38%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
54
21
22 В 1-м тайме 7
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 5
4 Не забивали 12
11
20%
3
14%
1-15
8
15%
4
19%
16-30
3
6%
0
0%
31-45
12
22%
4
19%
46-60
8
15%
2
10%
61-75
12
22%
8
38%
76-90
Пропущено
24
55
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
4
17%
8
15%
1-15
3
13%
10
18%
16-30
3
13%
7
13%
31-45
6
25%
9
16%
46-60
4
17%
8
15%
61-75
4
17%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0
Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Витесс
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
104
112
68
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
76
410
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1512
1710
522
918
126
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5