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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
АЗ Алкмаар
2:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
53' Гол
Де Вит Дани
2:0
64' Гол
Павлидис Вангелис
90'+5

Ход матча

46'
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
 
53'
Де Вит Дани
(Сугавара Юкинари)
1:0
64'
Павлидис Вангелис
(Ван Бредероде Мирон)
2:0
71'
 
Виссер Энди
Бёйтинк Томас
80'
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
 
81'
 
Мазилу Адриан
Бутра Амин
86'
Деккер Максим
Класи Йорди
 
87'
Де Вит Меес
Мёллер Вольфе Давид
 
90'
Поку Эрнест
Мейнанс Свен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 585 Количество передач 370
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
8
Ван
Гинкел
Марко
28
Anis
Hadj
Moussa
19
Бёйтинк
Томас
7
Бутра
Амин
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Витесс

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
ЭПОЗВВЛЕ
6:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.17
1.47

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.06

Среднее время на гол

80
85

Всего голов

58
44

Голов в среднем за матч

1.66
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 25 (1) 0.93
Де Вит Дани 9 (1) 0.33
Ван Боммел Рубен 4 0.15
Сугавара Юкинари 3 0.11
Мейнанс Свен 3 0.11
Лахдо Майкель 3 0.11
Класи Йорди 2 0.07
Инди Мартинс 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.15
Манхуф Миллион 4 0.15
Бутра Амин 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Anis Hadj Moussa 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Белич Кристиян 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Витесс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
6
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Витесс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

21
5
АЗ Алкмаар
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Витесс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

6
20

Упущенные победы

25
11

Голы по времени матча

Забито

32
13
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
9
28%
1
8%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
7
22%
4
31%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
8
25%
5
38%
76-90

Пропущено

13
35
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
4
31%
6
17%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
4
31%
7
20%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
15%
7
20%
76-90

Забито

22
8
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
9%
2
25%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
3
38%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

54
21
22 В 1-м тайме 7
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 5
4 Не забивали 12
11
20%
3
14%
1-15
8
15%
4
19%
16-30
3
6%
0
0%
31-45
12
22%
4
19%
46-60
8
15%
2
10%
61-75
12
22%
8
38%
76-90

Пропущено

24
55
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
4
17%
8
15%
1-15
3
13%
10
18%
16-30
3
13%
7
13%
31-45
6
25%
9
16%
46-60
4
17%
8
15%
61-75
4
17%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0
Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Витесс

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
10
4
1.5
1
12
6
8
2.5
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
4
10
3
10
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
15
12
17
10
1.5
5
22
9
18
2.5
1
26
5
22
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
6.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 61%, Витесс: 39%.
  • 95'
    Де Вит Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Витесс контролирует мяч.
  • 94'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    АЗ Алкмаар контролирует мяч.
  • 94'
    Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 92'
    Тактическая замена. Мейнанс Свен уходит с поля и его заменяет Поку Эрнест
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    • 92'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Витесс контролирует мяч.
    • 91'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 61%, Витесс: 39%.
    • 90'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Витесс контролирует мяч.
    • 89'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult