  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
3:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
8' Гол
Атуэста Эдуард
33' Желтая карточка
Харрис Кельвин
1:1
38' Гол
Бомбито Мойс
44' Желтая карточка
Тильман Тимоти
57' Желтая карточка
Михайлович Джордже
1:2
76' Гол
Моралес Давид
78' Желтая карточка
Моралес Давид
82' Желтая карточка
Сегура Эдди
2:2
83' Гол
Михайлович Джордже
85' Вторая желтая карточка
Моралес Давид
3:2
90' Гол
Михайлович Джордже
90' Желтая карточка
Наварро Рафа
90'+8
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:0
М
0:0
М
2:0
М
3:0
М
5:2
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
128

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 2 0.33
Бассетт Коул 1 0.17
Кабрал Кевин 1 0.17
Харрис Кельвин 1 0.17
Бомбито Мойс 1 0.17
Наварро Рафа 1 (1) 0.17
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Kimani Stewart 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 2 (1) 0.33
Тильман Тимоти 2 0.33
Атуэста Эдуард 2 0.33
Моралес Давид 1 0.17
Оливера Кристиан 1 0.17
Богуш Матеуш 1 0.17
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Omar Campos 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Наварро Рафа 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Япи Даррен 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Бомбито Мойс 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 4 0
Моралес Давид 1 1
Тильман Тимоти 2 0
Холлингсхед Райан 1 0
Лонг Аарон 1 0
Паленсия Серги 1 0
Мурильо Хесус 1 0
Сегура Эдди 1 0
Omar Campos 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
38%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 2 3 0 12 - 9 9
3.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Портленд Тимберс
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Сент-Луис Сити
 5 1 4 0 10 - 8 7
9.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Остин
 5 0 3 2 5 - 8 3
14.
Сиэтл Саундерс
 4 0 2 2 4 - 6 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
2.
Торонто
 0:0 6 3 2 1 5 - 2 11
3.
Интер Майами
 0:0 7 3 2 2 13 - 9 11
4.
Коламбус Крю
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
ФК Монреаль
 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Шарлотт
 0:0 6 2 2 2 5 - 4 8
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 1 4 1 8 - 8 7
10.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Нэшвилл
 5 1 3 1 5 - 9 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 5 1 1 3 4 - 10 4
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 7 - 6 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Торонто
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Орландо Сити
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Реал Солт-Лейк
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 2 0 0 2 3 - 5 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Цинциннати
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Торонто
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Интер Майами
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 5
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 3:2 Лос-Анджелес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный