Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолАтуэста Эдуард
33' Желтая карточкаХаррис Кельвин
1:1
38' ГолБомбито Мойс
44' Желтая карточкаТильман Тимоти
57' Желтая карточкаМихайлович Джордже
1:2
76' ГолМоралес Давид
78' Желтая карточкаМоралес Давид
82' Желтая карточкаСегура Эдди
2:2
83' ГолМихайлович Джордже
85' Вторая желтая карточкаМоралес Давид
3:2
90' ГолМихайлович Джордже
90' Желтая карточкаНаварро Рафа
90'+8
Ход матча
8'
0:1
33'
38'
44'
76'
1:2
78'
82'
83'
85'
90'
90'
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam Beaudry
-
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
42 Luca Bombino
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.2
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
128
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|2
|0.33
|Бассетт Коул
|1
|0.17
|Кабрал Кевин
|1
|0.17
|Харрис Кельвин
|1
|0.17
|Бомбито Мойс
|1
|0.17
|Наварро Рафа
|1 (1)
|0.17
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Kimani Stewart
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.33
|Тильман Тимоти
|2
|0.33
|Атуэста Эдуард
|2
|0.33
|Моралес Давид
|1
|0.17
|Оливера Кристиан
|1
|0.17
|Богуш Матеуш
|1
|0.17
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Omar Campos
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|4
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Мурильо Хесус
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Omar Campos
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
38%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
33
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2