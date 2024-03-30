Тур: 1. Стадион: Chase Stadium.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Руис
Давид
15
Сэйлор
Райан
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
20
Гомес
Диего
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Руис ДавидЗащитник
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
22 О'Тул КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.67
|Месси Лионель
|3
|0.5
|Кампана Леонардо
|2
|0.33
|Тейлор Роберт
|2
|0.33
|Альба Жорди
|1
|0.17
|Гомес Диего
|1
|0.17
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|2
|0.4
|О'Тул Кевин
|1
|0.2
|Фернандес Джулиан
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Авилес Томас
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|1
|1
|Сэндс Джеймс
|1
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
2
Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
15%
1
33%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3
Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
14
24
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|12 - 9
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|5
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами 0:0 Нью-Йорк Сити
Исход игры
Интер Майами
90.2% (120)
Ничья
6% (8)
Нью-Йорк Сити
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.04% (84)
Меньше
26.96% (31)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
49.6% (66)
2:0 Интер Майами
9.8% (13)
1:0 Интер Майами
8.3% (11)
3:1 Интер Майами
6.8% (9)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Нью-Йорк Сити
2.3% (3)
3:2 Интер Майами
2.3% (3)
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