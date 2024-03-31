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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
60' Пенальти
Djibril Diani
65' Желтая карточка
Мерфи Ян
72' Желтая карточка
Деягере Брехт
88' Желтая карточка
Бупендза Аарон
90' Желтая карточка
Варгас Кервин Кальдерон
90' Желтая карточка
Челентано Роман
1:1
90' Гол
Бупендза Аарон
90' Желтая карточка
Нвободо Обинна
90'+9
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Djibril
Diani
23
Петкович
Никола
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
33
Агьеманг
Патрик
10
Деягере
Брехт
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
12
Робинсон
Майлз
91
Йедлин
Деандре
23
Luca
Orellano
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
10
Акоста
Лусиано
9
Бупендза
Аарон
Шарлотт
4-3-3
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлотт
Цинциннати

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деягере Брехт 1 0.17
Iuri Tavares 1 0.17
Djibril Diani 1 (1) 0.17
Агьеманг Патрик 1 0.17
Вествуд Эшли 1 0.17
Маланда Адилсон 1 0.17
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 2 0.33
Бупендза Аарон 2 0.33
Кубо Юя 1 0.17
Робинсон Майлз 1 0.17
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Iuri Tavares 3 0
Деягере Брехт 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Арфилд Скотт 1 0
Петкович Никола 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Приветт Эндрю 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Кубо Юя 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Нвободо Обинна 2 0
Буха Павел 2 0
Йедлин Деандре 1 0
Бэрд Кори 1 0
Мерфи Ян 1 0
Челентано Роман 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Цинциннати
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Результаты матчей

Шарлотт
Цинциннати

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 2 4 0 11 - 8 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Реал Солт-Лейк
 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Портленд Тимберс
 0:1 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
11.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
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