Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:1
Конец матча
0'
1:0
60' ПенальтиDjibril Diani
65' Желтая карточкаМерфи Ян
72' Желтая карточкаДеягере Брехт
88' Желтая карточкаБупендза Аарон
90' Желтая карточкаВаргас Кервин Кальдерон
90' Желтая карточкаЧелентано Роман
1:1
90' ГолБупендза Аарон
90' Желтая карточкаНвободо Обинна
90'+9
Ход матча
46'
60'
1:0
65'
72'
82'
88'
90'
90'
1:1
90'
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Педро ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
-
38 Iuri Tavares
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Шарлотт
Цинциннати
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деягере Брехт
|1
|0.17
|Iuri Tavares
|1
|0.17
|Djibril Diani
|1 (1)
|0.17
|Агьеманг Патрик
|1
|0.17
|Вествуд Эшли
|1
|0.17
|Маланда Адилсон
|1
|0.17
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|2
|0.33
|Бупендза Аарон
|2
|0.33
|Кубо Юя
|1
|0.17
|Робинсон Майлз
|1
|0.17
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Iuri Tavares
|3
|0
|Деягере Брехт
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Петкович Никола
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Нвободо Обинна
|2
|0
|Буха Павел
|2
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Мерфи Ян
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Цинциннати
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Шарлотт
Цинциннати
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
24
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 9
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2