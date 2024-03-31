Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0'
19' Желтая карточкаПас Мартен
24' Желтая карточкаВольфф Оуэн
0:1
51' ГолАнса Юджин
1:1
54' ГолКасканте Хулио
58' Желтая карточкаРубио Диего
2:1
71' ГолРубио Диего
88' Желтая карточкаКасканте Хулио
90' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
90'+11
Ход матча
19'
24'
51'
0:1
54'
1:1
58'
71'
2:1
88'
90'
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
31
Анса
Юджин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Остин
Даллас
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касканте Хулио
|2
|0.33
|Рубио Диего
|2
|0.33
|Галлахер Джон
|1
|0.17
|Хеджес Мэтт
|1
|0.17
|Гильерме дос Сантос
|1
|0.17
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Дриусси Себастьян
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анса Юджин
|1
|0.2
|Муса Петар
|1
|0.2
|Феррейра Хесус
|1
|0.2
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.2
|Льетгет Себастьян
|1
|0.2
|Сили Данте
|1
|0.2
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Фрейзер Лиам
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Сили Данте
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Результаты матчей
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Даллас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
2
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Результаты матчей
Остин
Даллас
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Остин
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 9
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2