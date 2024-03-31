  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:1
Конец матча
Даллас
0'
19' Желтая карточка
Пас Мартен
24' Желтая карточка
Вольфф Оуэн
0:1
51' Гол
Анса Юджин
1:1
54' Гол
Касканте Хулио
58' Желтая карточка
Рубио Диего
2:1
71' Гол
Рубио Диего
88' Желтая карточка
Касканте Хулио
90' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
90'+11
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
16
Хименес
Эктор
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
33
Вольфф
Оуэн
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
8
Льетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
31
Анса
Юджин
9
Муса
Петар
Остин
4-2-3-1
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Остин
Даллас

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касканте Хулио 2 0.33
Рубио Диего 2 0.33
Галлахер Джон 1 0.17
Хеджес Мэтт 1 0.17
Гильерме дос Сантос 1 0.17
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Дриусси Себастьян 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анса Юджин 1 0.2
Муса Петар 1 0.2
Феррейра Хесус 1 0.2
Ильяраменди Асьер 1 0.2
Льетгет Себастьян 1 0.2
Сили Данте 1 0.2
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 3 0
Рубио Диего 2 0
Валенсия Йохан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Колманич Жан 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Фрейзер Лиам 1 0
Пас Мартен 1 0
Сили Данте 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Результаты матчей

Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Даллас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
2
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3

Результаты матчей

Остин
Даллас

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Остин
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 2 4 0 11 - 8 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Реал Солт-Лейк
 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Портленд Тимберс
 0:1 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
11.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
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    • 51'
      Муса Петар сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Анса Юджин бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Вольфф Оуэн получил желтую карточку от судьи
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      Пас Мартен получил желтую карточку от судьи
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