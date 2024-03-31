Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
2:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолВилсон Бруно
9' Желтая карточкаМарье Поль
34' Красная карточкаPreston Judd
45' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
76' Желтая карточкаАкапо Карлос
1:1
81' ГолCarlos Ferreira III
2:1
85' ГолЭскобар Франко
87' Желтая карточкаЮилл Джексон
88' Желтая карточкаCarlos Ferreira III
90' Желтая карточкаГруэсо Карлос
90' Вторая желтая карточкаЮилл Джексон
90'+11
Ход матча
1'
9'
34'
76'
81'
85'
2:1
87'
90'
90'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
21
Грегуш
Ян
18
Алию
Ибрахим
26
Tonhao
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
19
Preston
Judd
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Preston JuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.07
Среднее время на гол
40
84
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
57
32
Голов в среднем за матч
1.9
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
47
84
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|2
|0.4
|Carlos Ferreira III
|1
|0.2
|Смит Брэд
|1
|0.2
|Эскобар Франко
|1
|0.2
|Gabriel Segal
|1
|0.2
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Artur Moraes III
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Витор
|2
|0.33
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.17
|Вилсон Бруно
|1
|0.17
|Preston Judd
|1
|0.17
|Эбобисс Жереми
|1
|0.17
|Киканович Бенджамин
|1
|0.17
|Скахен Джек
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Preston Judd
|2
|1
|Юилл Джексон
|1
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Марье Поль
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
3
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
20%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 9
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2