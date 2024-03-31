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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
1' Гол
Вилсон Бруно
9' Желтая карточка
Марье Поль
34' Красная карточка
Preston Judd
45' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
76' Желтая карточка
Акапо Карлос
1:1
81' Гол
Carlos Ferreira III
2:1
85' Гол
Эскобар Франко
87' Желтая карточка
Юилл Джексон
88' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
90' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90' Вторая желтая карточка
Юилл Джексон
90'+11
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
21
Грегуш
Ян
6
Artur
Moraes
III
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Carlos
Ferreira
III
25
Ярброуг
Вильям
3
Марье
Поль
4
Вилсон
Бруно
26
Tonhao
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
6
Моралес
Альфредо
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
19
Preston
Judd
28
Киканович
Бенджамин
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
4:3
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
0:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.07

Среднее время на гол

40
84

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

57
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 2 0.4
Carlos Ferreira III 1 0.2
Смит Брэд 1 0.2
Эскобар Франко 1 0.2
Gabriel Segal 1 0.2
Карраскилья Адальберто 0 0
Artur Moraes III 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Витор 2 0.33
Эспиноса Кристиан 1 0.17
Вилсон Бруно 1 0.17
Preston Judd 1 0.17
Эбобисс Жереми 1 0.17
Киканович Бенджамин 1 0.17
Скахен Джек 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Artur Moraes III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Preston Judd 2 1
Юилл Джексон 1 1
Груэсо Карлос 2 0
Акапо Карлос 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Tonhao 1 0
Марье Поль 1 0
Коста Витор 1 0
Скахен Джек 1 0
Ousseni Bouda 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
3
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
20%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 2 4 0 11 - 8 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Реал Солт-Лейк
 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Портленд Тимберс
 0:1 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
11.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
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