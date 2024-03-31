Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
2:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЗавадски Шон
1:1
45' ГолМухтар Хани
2:1
45' ГолГодой Анибал
49' Желтая карточкаМахер Джек
2:1
49' Не забитый пенальтиРосси Диего
66' Желтая карточкаАмундсен Мальте
2:2
79' ГолХинестроза Марино
90' Желтая карточкаБауэр Джош
90' Желтая карточкаМухтар Хани
90'+7
Ход матча
17'
0:1
45'
45'
49'
49'
2:1
66'
79'
2:2
90'
90'
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
10
Мухтар
Хани
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Мартино БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
-
29 Cole Mrowka
-
16 Хабрун Таха
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Нэшвилл
Коламбус Крю
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
210
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.33
|Годой Анибал
|1
|0.17
|Мухтар Хани
|1
|0.17
|Мьюл Алекс
|1
|0.17
|Сарридж Сэм
|1
|0.17
|Йервуд Дрю
|1
|0.17
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|3
|0.5
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.33
|Завадски Шон
|1
|0.17
|Моррис Эйдан
|1
|0.17
|Хинестроза Марино
|1
|0.17
|Фарси Мохамед
|1
|0.17
|Йебоа Яв
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Годой Анибал
|1
|0
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Бауэр Джош
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Нэшвилл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3
Результаты матчей
Нэшвилл
Коламбус Крю
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 9
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2