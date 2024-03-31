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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
17' Гол
Завадски Шон
1:1
45' Гол
Мухтар Хани
2:1
45' Гол
Годой Анибал
49' Желтая карточка
Махер Джек
2:1
49' Не забитый пенальти
Росси Диего
66' Желтая карточка
Амундсен Мальте
2:2
79' Гол
Хинестроза Марино
90' Желтая карточка
Бауэр Джош
90' Желтая карточка
Мухтар Хани
90'+7
30
Паникко
Эллиот
22
Бауэр
Джош
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
25
Завадски
Шон
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
18
Амундсен
Мальте
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
10
Росси
Диего
14
Йебоа
Яв
19
Рассел-Роу
Джейсен
Нэшвилл
3-5-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Нэшвилл
Коламбус Крю

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
210

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банбери Тил 2 (2) 0.33
Годой Анибал 1 0.17
Мухтар Хани 1 0.17
Мьюл Алекс 1 0.17
Сарридж Сэм 1 0.17
Йервуд Дрю 1 0.17
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.5
Рассел-Роу Джейсен 2 0.33
Завадски Шон 1 0.17
Моррис Эйдан 1 0.17
Хинестроза Марино 1 0.17
Фарси Мохамед 1 0.17
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Годой Анибал 1 0
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Росси Диего 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Нэшвилл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3

Результаты матчей

Нэшвилл
Коламбус Крю

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 2 4 0 11 - 8 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Реал Солт-Лейк
 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Портленд Тимберс
 0:1 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
11.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
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