Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолВассилев Индиана
28' Желтая карточкаДэвис Боде
30' Желтая карточкаAnthony Markanich
1:1
70' ГолАранго Кристиан
2:1
84' ПенальтиАранго Кристиан
3:1
90' ГолАранго Кристиан
90' Желтая карточкаПаркер Тим
90'+14
Ход матча
3'
28'
67'
70'
84'
2:1
90'
3:1
90'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
19
Дэвис
Боде
25
Крукс
Мэтт
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Нападающий
-
-
85 Hosei Kijima
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|0.83
|Гомес Карлос III
|2
|0.33
|Катранис Александрос
|1
|0.17
|Джулио Андерсон
|1
|0.17
|Енели Эмека
|1
|0.17
|Луна Диего
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Крукс Мэтт
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.33
|Помпеу Селио
|2
|0.33
|Вассилев Индиана
|1
|0.17
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.17
|Нильссон Йоаким
|1
|0.17
|Яро Джошуа
|1
|0.17
|Острак Томаш
|1
|0.17
|Клаусс Жоао
|1 (1)
|0.17
|Anthony Markanich
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Катранис Александрос
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Anthony Markanich
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2