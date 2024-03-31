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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хаммарбю
2:1
Первый тайм: 13'
Кальмар
0'
1:0
15' Гол
Бесара Нахир
2:0
17' Гол в свои ворота
Шёстедт Расмус
2:1
25' Гол
Хальберг Мелькер

Ход матча

15'
Бесара Нахир
(Deniz Gul)
1:0
17'
Шёстедт Расмус
2:0
25'
2:1
Хальберг Мелькер
(Тренсков Якоб)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Кальмар
4.20
4.77
9.00
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Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
13
Фенгер
Мадс
26
Винтер
Фредерик
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
20
Бесара
Нахир
11
Йоханссон
Оскар
19
Deniz
Gul
7
Джуканович
Виктор
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
25
Янссон
Рони
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
21
Магаши
Абдуссалам
20
Тренсков
Якоб
11
Ринг
Джонатан
10
Скрабб
Симон
Хаммарбю
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Кальмар

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:0
А
3:1
А
4:2
А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.16

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 1
Deniz Gul 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хальберг Мелькер 1 1
Тренсков Якоб 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Кальмар
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0
Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хаммарбю
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальмар
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ГАИС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кальмар
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Броммапойкарна
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГАИС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ГАИС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хаммарбю
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кальмар
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Хаммарбю Бесара Нахир 1
Кальмар Хальберг Мелькер 1
Мальмё Рикс Сёрен 1
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 1
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 1
ИФК Норрчепинг Каллей Яхья 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Кальмар
4.20
4.77
9.00
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