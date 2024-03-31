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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 29882
Хаммарбю
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
14' Гол
Бесара Нахир
2:0
17' Гол в свои ворота
Шёстедт Расмус
2:1
25' Гол
Хальберг Мелькер
66' Желтая карточка
Hampus Skoglund
67' Желтая карточка
Магаши Абдуссалам
3:1
82' Гол
Jusef Erabi
90'+5

Ход матча

14'
Бесара Нахир
(Deniz Gul)
1:0
17'
Шёстедт Расмус
2:0
25'
2:1
Хальберг Мелькер
(Тренсков Якоб)
58'
 
Ромариньо Перейра
Ринг Джонатан
58'
 
Герсбах Алекс
Шёстедт Расмус
60'
Jusef Erabi
Deniz Gul
 
61'
Саиди Абдельрахман
Джуканович Виктор
 
66'
Hampus Skoglund
 
67'
 
Магаши Абдуссалам
69'
Странд Симон
Hampus Skoglund
 
72'
 
Йенсен Кевин
Магаши Абдуссалам
79'
Куртулус Эдвин
Теки Тесфальдет
 
82'
Jusef Erabi
(Бесара Нахир)
3:1
84'
 
Исламович Дино
Скрабб Симон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
13
Фенгер
Мадс
26
Винтер
Фредерик
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
20
Бесара
Нахир
11
Йоханссон
Оскар
19
Deniz
Gul
7
Джуканович
Виктор
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
25
Янссон
Рони
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
21
Магаши
Абдуссалам
20
Тренсков
Якоб
11
Ринг
Джонатан
10
Скрабб
Симон
Хаммарбю
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Кальмар

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:0
А
3:1
А
4:2
А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.16

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 1
Jusef Erabi 1 1
Deniz Gul 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хальберг Мелькер 1 1
Тренсков Якоб 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hampus Skoglund 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магаши Абдуссалам 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Кальмар
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0
Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2

Результаты матчей

Хаммарбю
Кальмар

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мьельбю
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хеккен
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Кальмар Хальберг Мелькер 1
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 1
Весь список

Топ нарушителей
Хеккен Ховланд Эвен 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Броммапойкарна Васич Никола 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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