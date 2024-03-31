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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
ГАИС
0:2
Перерыв
Броммапойкарна
0'
0:1
11' Гол
Adam Jakobsen
37' Желтая карточка
Линдберг Йонас
38' Желтая карточка
Amin Boudri
40' Желтая карточка
Тимосси-Андерссон Алекс
0:2
45' Гол
Фрицсон Людвиг

Ход матча

11'
0:1
Adam Jakobsen
(Тимосси-Андерссон Алекс)
37'
Линдберг Йонас
 
38'
Amin Boudri
 
40'
 
Тимосси-Андерссон Алекс
45'
0:2
Фрицсон Людвиг

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Броммапойкарна
6.27
3.80
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3.45
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
35
Бергстрём
Лукас
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
27
Барслунд
Каре
2
Торбьерн
Эггем
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
16
Adam
Jakobsen
13
Фрицсон
Людвиг
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
10
Wilmer
Odefalk
ГАИС
4-3-3
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Броммапойкарна

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
А
1:1
ШК
0:0
А
1:0
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
110

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adam Jakobsen 1 1
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0
Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хаммарбю
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальмар
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ГАИС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кальмар
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Броммапойкарна
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГАИС
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ГАИС
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хаммарбю
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кальмар
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Хаммарбю Бесара Нахир 1
Кальмар Хальберг Мелькер 1
Мальмё Рикс Сёрен 1
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 1
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 1
ИФК Норрчепинг Каллей Яхья 1
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Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Броммапойкарна
6.27
3.80
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3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:2 Броммапойкарна онлайн

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