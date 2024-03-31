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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 8077
ГАИС
0:4
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
11' Гол
Adam Jakobsen
37' Желтая карточка
Линдберг Йонас
38' Желтая карточка
Amin Boudri
40' Желтая карточка
Тимосси-Андерссон Алекс
0:2
45' Гол
Фрицсон Людвиг
58' Желтая карточка
Васич Никола
0:3
69' Гол
Wilmer Odefalk
0:4
83' Гол в свои ворота
90' Желтая карточка
Густафссон Филип
90'+4
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
35
Бергстрём
Лукас
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
27
Барслунд
Каре
2
Торбьерн
Эггем
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
16
Adam
Jakobsen
13
Фрицсон
Людвиг
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
10
Wilmer
Odefalk
ГАИС
4-3-3
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Броммапойкарна

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
А
1:1
ШК
0:0
А
1:0
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
110

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 1 1
Adam Jakobsen 1 1
Wilmer Odefalk 1 1
Кристенсен Фредерик 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линдберг Йонас 1 0
Густафссон Филип 1 0
Amin Boudri 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0

Результаты матчей

ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0
Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1

Результаты матчей

ГАИС
Броммапойкарна

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мьельбю
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хеккен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Мьельбю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ИФК Норрчепинг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хеккен
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Кальмар Хальберг Мелькер 1
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 1
Весь список

Топ нарушителей
Хеккен Ховланд Эвен 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ГАИС Линдберг Йонас 1
Броммапойкарна Васич Никола 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
Весь список
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    • 58'
      Васич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 0:4 Броммапойкарна онлайн

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